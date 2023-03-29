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Песков призвал россиян объединиться вокруг Путина перед угрозой "вражеского Запада"

Марина Погорилко
Новости России
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Песков призвал россиян объединиться вокруг Путина перед угрозой 'вражеского Запада'

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков призвал россиян объединиться вокруг президента. Он отметил, что это якобы поможет государству-агрессору в "гибридной войне", которую якобы ведут против РФ страны Запада.

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Слова представителя российского диктатора процитировало российское издание "Интерфакс". На вопрос журналистов о сроках завершения "СВО" Песков отметил, что соответствующие оценки должны давать минобороны РФ.

Однако добавил, что продолжается также другая война, "гибридная", в которой государство-террорист противостоит "враждебным, недружественным странам".

"Эта гибридная война, которая развязана против нашей страны, – это надолго. И здесь нам нужна твердость, верность себе, целеустремленность, единение вокруг президента", – подытожил Песков.

Более того, представителю диктатора привиделась существующая уже сейчас "абсолютная консолидация российского общества", а также полная поддержка политики Путина.

"Мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе, что все цели, поставленные перед "СВО", будут достигнуты и должны быть достигнуты", – сказал Песков.

Также он отметил, что жестокие бои за Бахмут продолжаются, а российские оккупанты "проявляют чудеса героизма".

Следует отметить, что у россиян часто просто нет выбора, поскольку всех, кто хотя бы намекает на несогласие с политикой диктатора, сразу же получает наказание. К примеру, гражданина РФ Алексея Москалева, чья дочь Маша нарисовала на уроке в школе антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии. Однако на оглашении приговора подсудимый не присутствовал: в день заседания он сбежал из-под домашнего ареста.

Ребенок при этом уже месяц находится в приюте, ему не дают общаться с близкими, а 6 апреля суд рассмотрит лишение отца девочки родительских прав.

Как сообщал OBOZREVATEL, уехавшая из страны гражданка страны-агрессора РФ назвала свою родину страной третьего мира. Она высмеяла тезисы российской пропаганды, в частности, о войне против Украины и "величии" России.

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