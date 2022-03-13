Россиянам окончательно заблокировали Instagram: появилось подтверждение

В России в понедельник, 14 марта, начали блокировать работу Instagram. Напомним, что доступ россиян к этой соцсети постановил заблокировать Роскомнадзор.

О том, что приложение перестало работать на территории РФ, свидетельствуют данные Globalcheck и Netblocks. Однако российские пользователи пишут, что доступ к Instagram еще можно получить с помощью VPN-сервисов.

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Так выглядела лента социальной сети у пользователей, которые живут в регионах, где уже наступило 14 марта:

Ранее стало известно, что в России решили заблокировать Instagram из-за того, что компания Meta заявила, что на период войны в Украине администрация Facebook не будет банить пользователей за комментарии и посты, призывающие к насилию в отношении российских оккупантов и смерти Путина.

Кроме того, Генпрокуратура РФ подала в Верховный суд заявление о внесении компании Meta в список экстремистских организаций.

Напомним, что с 14 марта Instagram прекратит работу в России. По словам экспертов страны-агрессора, в России есть более тысячи блогеров-миллионников, которые от этого пострадают.

Одна российская Instagram-блогерша разрыдалась из-за того, что соцсеть с 14 марта перестанет работать в ее стране. Она устроила истерику.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 4 марта в РФ объявили о блокировке доступа к сетям Facebook (принадлежит компании Meta Platforms) и Twitter. Кроме того, в России начали блокировать видеохостинг YouTube.

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