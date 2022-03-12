В России закрывают Instagram: названо количество блогеров-миллионников, которые останутся без заработка

С понедельника, 14 марта, в России заблокируют Instagram. Около 1,1 тысячи блогеров-миллионников из страны-агрессора останутся без заработка.

О дате блокировки соцсети сообщил ее основатель Адам Моссери. Он отметил, что от остального мира будут отрезаны 80 миллионов человек в РФ.

"80% людей в России подписаны на аккаунты в Instagram за пределами своей страны", – подчеркнул Моссери.

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В то же время глава российской Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает, что без основного заработка останутся 1 100 блогеров с более миллионом подписчиков.

С количеством подписчиков от 100 тысяч до 1 млн в стране-агрессоре насчитывается 18,5 тысяч.

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