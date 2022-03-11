Facebook временно разрешил посты, призывающие к насилию в отношении россиян и к смерти Путина – Reuters

Американская компания Meta, которая владеет социальной сетью Facebook, временно меняет политику на правила запрета разжигания ненависти по национальному признаку. Отныне на период военных действий в Украине администрация платформы не будет банить пользователей за комментарии типа "смерть российским оккупантам".

Как сообщило издание The Reuters, Facebook также целиком снимает ограничения на призывы к убийству двух диктаторов, виновных в массовых убийствах украинского населения, Владимира Путина и Александра Лукашенко. Исключением станут только сведения, где автор будет указывать место и время их предполагаемой ликвидации.

"Однако наша компания, как и прежде, не позволит высказываний, угрожающих обычным гражданам России, которые не будут вызывать сомнений в серьезности намерений", – добавили в Meta.

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Лояльные правила в отношении грубой и оскорбительной речи в адрес российских захватчиков и мародеров будут действовать на территории Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Словакии и, конечно, самой Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон упрекнул Владимира Путина в высоких требованиях к Украине, на которые не может пойти ни одно суверенное государство, уважающее свою государственность.

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