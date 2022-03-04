В России заблокировали Facebook

В России в пятницу, 4 марта, объявили о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms). В Роскомнадзоре заявили, что с октября 2020-го якобы зафиксировали 26 случаев дискриминации российских СМИ и информресурсов со стороны Facebook.

Об этом говорится в заявлении ведомства. Ранее социальная сеть Twitter заблокировала возможность регистрировать аккаунты россиянам. Система не дает создать учетную запись с привязкой к российскому номеру телефона.

Об этом официально сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины. Как сообщили OBOZREVATEL, при попытке зарегистрировать аккаунт с российским номером телефона, приходит уведомление об отказе.

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"Не удалось отправить код подтверждения. Повторите попытку позже", – говорится в сообщении.

Но не только соцсети стали блокировать в РФ. Ранее там перестали работать сайты мировых СМИ. Речь идет о сайте Meduza, ВВС, "Радио Свобода", а также телерадиокомпанию Deutsche Welle. Они перестали открываться для пользователей из России.

Ранее сообщалось, что Украина в лице министра цифровой трансформации Михаила Федорова официально обратилась к YouTube с просьбой заблокировать каналы российских пропагандистских СМИ. Кроме того, обращения были направлены в Facebook и Instagram (оба – компания Мета), а также Rakuten (Viber) и Paypal.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Apple Pay уже не работает у части россиян. В СМИ сообщают об отключении на всей территории РФ.