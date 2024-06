Россия собралась бороться с религиозным экстремизмом, назревает конфликт между Бастрыкиным и Кадыровым – ISW

В стране-агрессоре России два видных чиновника возглавили разные пути борьбы с религиозным экстремизмом на фоне растущей этнической и религиозной напряженности. Речь идет о главе Следственного комитета РФ Александре Бастрыкином и лидере Чечни Рамзане Кадырове, которые отреагировали на теракты 23 июня в Дагестане.

Видео дня

Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там ожидают, что диктатор Путин вскоре попытается разрешить ситуацию, хотя российские ультранационалисты выражают сомнение в способности Кремля предотвратить новые теракты.

Отмечается, что Бастрыкин, комментируя события в Дагестане, заявил, мол, исламские террористы "смогли пронести свое знамя террора" в Россию, поэтому госдума должна отреагировать на угрозу их существования для РФ.

Это обвинение вызвало негативную реакцию Кадырова, который призвал Бастрыкина и других российских чиновников тщательно выбирать слова и "избегать характеристики всех мусульман как террористов". Он предупредил, что подобные заявления "угрожают единству и стабильности" общественно-политической ситуации в России.

"Российские блогеры и чиновники более низкого уровня ранее участвовали в подобных дебатах, и примечательно, что Кадыров был готов открыто критиковать другого высокопоставленного кремлевского чиновника по этому вопросу", – подчеркнули в ISW.

Там напомнили, что Бастрыкин ранее позиционировал себя как видную фигуру российского ультранационалистического движения и сегодня он вступает в противоречие с Кадыровым, который часто часто выступает как представитель мусульманского меньшинства в РФ.

После теракта в "Крокус Сити Холле" 22 марта российский диктатор Путин уже пытался подавить обеспокоенность в информационном пространстве по поводу происходящей от мигрантов и мусульманских общин угрозы. Одновременно он призывал к неопределенным изменениям в миграционной политике и осуждал исламофобию и ксенофоб.

"Путин может высказать свое мнение в дебатах Бастрыкина и Кадырова в ближайшие дни в надежде таким же образом успокоить беспокойство среди россиян и по поводу возможного будущего конфликта между Бастрыкиным и Кадыровым", – считают в ISW.

При этом аналитики отметили, что после терактов 23 июня в Республике Дагестан российские ультранационалисты продолжают выражать растущее сомнение в способности властей предотвратить подобное нападение. Они считают Кремль в целом неспособным устранить этническую и религиозную напряженность внутри страны-агрессора и ожидают новых терактов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперты указали, что путинский режим пытается сохранить видимость стабильности в РФ в ответ на теракты в Дагестане. В частности, после нападения террористов 23 июня диктатор Путин даже не выступил со специальным обращением к россиянам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!