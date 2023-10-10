Россия движется к выходу из договора о запрещении ядерных испытаний: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Руководство государства-террориста России стремится выйти из договора о запрещении ядерных испытаний. О таком решении начал говорить диктатор Владимир Путин и представители Госдумы РФ.

Соответствующее решение оккупанты могут принять уже 18 октября. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Лидеры государственной думы РФ поручили комитету по международным делам в срок до 18 октября обсудить процесс отзыва ратификации Россией договора о запрещении ядерных испытаний.

Кроме того, российский диктатор Путин впервые прокомментировал возможность отзыва ратификации договора 5 октября. При этом в Кремле, вероятно, пытаются таким образом надавить на Соединенные Штаты.

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За счет выхода из договора о запрещении ядерных испытаний страна-агрессор хочет вынудить США и их союзников оказать давление на Украину, чтобы она провела переговоры. В то же время аналитики уверены, что применение Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным.

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия был подписан 5 августа 1963 года в Москве. Сторонами договора являлись СССР, США и Великобритания. Договор вступил в силу 10 октября 1963 года и был открыт для подписания другими странами с 8 августа 1963 года в Москве, Вашингтоне и Лондоне. В настоящее время участниками Договора является 131 государство.

Напомним, кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила ответить на поставку Украине западного вооружения ядерным взрывом. Такое заявление далеко не в первый раз звучит из черного рта путинской пропагандистки и никого бы не удивило, если бы не одна деталь – устроить атомный взрыв Симоньян хочет над Сибирью.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия, вероятно, готовится провести испытания экспериментальной крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник" (SSC-X-9 Skyfall). Теоретическая дальность такой ракеты составляет тысячи километров.

К слову, Россия, США и Китай в последние годы построили новые объекты и вырыли новые туннели на своих ядерных полигонах. Это происходит на фоне того, как напряженность между тремя крупнейшими ядерными державами достигла своего пика за последние десятилетия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Пропагандисты в эфире российского телевидения обсудили, по какому из украинских городов лучше нанести удар тактическим ядерным оружием. В числе вариантов озвучили Одессу и Львов.

– В России не устают угрожать и западным странам ядерным ударом. В эфире одного из центральных российских телеканалов такие угрозы прозвучали в адрес США.

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