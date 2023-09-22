Новые объекты и туннели: Россия, США и Китай активно строят ядерные полигоны. Спутниковые фото

Россия, США и Китай, согласно новым спутниковым снимкам, в последние годы построили новые объекты и вырыли новые туннели на своих ядерных полигонах. Это происходит на фоне того, как напряженность между тремя крупнейшими ядерными державами достигла своего пика за последние десятилетия.

Об этом сообщает CNN. Хотя нет никаких доказательств того, что Россия, США или Китай готовятся к неминуемым ядерным испытаниям, изображения, предоставленные известным аналитиком в области исследований военного нераспространения, иллюстрируют недавнее расширение трех ядерных полигонов по сравнению с несколькими годами ранее.

Один из этих полигонов эксплуатируется Китаем в дальнем западном регионе Синьцзяна, один – Россией на архипелаге Северного Ледовитого океана, а третий – в США в пустыне Невада.

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Спутниковые снимки за последние три-пять лет показывают новые туннели под горами, новые дороги и складские помещения, а также возросшее движение транспортных средств, въезжающих и выезжающих из этих объектов, сказал Джеффри Льюис, адъюнкт-профессор Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения при Миддлберийском институте.

"Мы видим действительно много намеков на то, что Россия, Китай и США могут возобновить ядерные испытания", – сказал он, чего ни одна из этих стран не сделала с тех пор, как подземные ядерные испытания были запрещены Всеобъемлющими ядерными испытаниями 1996 года.

Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон, бывший аналитик разведки, изучил изображения ядерных объектов трех держав и пришел к аналогичному выводу.

"Совершенно очевидно, что все три страны – Россия, Китай и США – вложили много времени, усилий и денег не только в модернизацию своих ядерных арсеналов, но и в подготовку видов деятельности, которые потребуются для проведения испытаний", - объяснил он.

Аналитики говорят, что расширение рискует спровоцировать гонку за модернизацию инфраструктуры испытаний ядерного оружия в период глубокого недоверия между Вашингтоном и двумя авторитарными правительствами, хотя идея реального вооруженного конфликта не считается неизбежной.

"Угроза ядерных испытаний заключается в том, насколько они ускоряют растущую гонку вооружений между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой. Последствия этого заключаются в том, что мы тратим огромные суммы денег, хотя в большей безопасности мы не становимся", – сказал Льюис.

После того, как российские военные вторглись в Украину в прошлом году, аналитики также заметили расширение ядерного полигона страны на Новой Земле в архипелаге Северного Ледовитого океана.

В середине августа объект вновь привлек к себе внимание после визита министра обороны Сергея Шойгу.

Полигон на Новой Земле впервые использовался Советским Союзом для проведения ядерных испытаний в 1955 году, вплоть до последнего подземного взрыва, произошедшего в СССР в 1990 году. За это время на полигоне было проведено в общей сложности 130 испытаний с участием более 200 устройств.

Спутниковые снимки, полученные CNN, показали, что с 2021 по 2023 год на полигоне на Новой Земле велось масштабное строительство: в порт прибывали корабли и новые транспортные контейнеры, зимой расчищались дороги, а глубоко в арктических горах прорывались туннели.

Повышенная активность была также обнаружена на китайском ядерном полигоне в Лоп-Нуре, высохшем соленом озере между двумя пустынями в малонаселенном западном Китае.

Спутниковые снимки показывают, что за последние годы был раскопан новый, пятый подземный туннель, и были построены новые дороги. Сравнение изображений, сделанных в 2022 и 2023 годах, показывает, что груда грунта постоянно увеличивается в размерах, что заставляет аналитиков полагать, что туннели расширяются.

Кроме того, в главной административной и вспомогательной зоне ведется новое строительство. В 2021 и 2022 годах было построено новое хранилище, которое можно будет использовать для хранения взрывчатых веществ.

Что касается США, то там каждые несколько лет выпускают несекретную версию "Обзора ядерной политики", в которой дается обзор роли ядерного оружия в стратегии безопасности страны.

В последнем докладе, опубликованном в октябре прошлого года, говорится, что Вашингтон будет рассматривать возможность применения ядерного оружия только в "крайних обстоятельствах".

США провели свое последнее подземное испытание в 1992 году, но Льюис сказал, что США уже давно находятся в состоянии готовности к ядерному испытанию.

Коммерческие спутниковые снимки, сделанные над ядерным полигоном в Неваде показывают, что подземный объект – комплекс U1a – был значительно расширен в период с 2018 по 2023 год.

В докладе SIPRI (Стокгольмский институт исследования проблем мира) говорится, что Россия и США в настоящее время обладают около 90% всего ядерного оружия в мире, при этом США, по оценкам, имеют более 3700 боеголовок, а Россия - около 4500. Обе страны держат свои стратегические ядерные арсеналы в состоянии боевой готовности, а это означает, что ядерное оружие может быть запущено в кратчайшие сроки.

Ядерный арсенал Китая увеличился с 350 боеголовок в январе 2022 года до 410 в январе 2023 года.

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