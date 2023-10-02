Россия готовится провести испытания ядерной ракеты 'Буревестник' – NYT

Страна-агрессор Россия, вероятно, готовится провести испытания экспериментальной крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник" (SSC-X-9 Skyfall). Теоретическая дальность такой ракеты составляет тысячи километров.

Об этом в понедельник, 2 октября, сообщило издание The New York Times. Журналисты предположили, что Москва или готовится опробовать это вооружение или уже это сделала.

СМИ пишет, что изучило спутниковые снимки и авиационные данные и заметило передвижение самолетов и транспорта на аэродроме Рогачево. В материале говорится, что это свидетельствует о подготовке к испытаниям "Буревестника".

На снимке, сделанном утром 20 сентября, журналисты обнаружили на стартовой площадке на архипелаге Новая Земля технику, в том числе грузовик с прицепом, который, по данным NYT, соответствует размерам ракеты.

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В то же время укрытие от непогоды, которое обычно прикрывает стартовую площадку, было убрано в сторону. К полудню трейлер исчез, а укрытие вернулось в исходное положение, пишет издание.

На снимках от 28 сентября вокруг стартовой площадки вновь была замечена активность – возле площадки стоял грузовик, а укрытие было отодвинуто в сторону.

В течение последних двух недель в этом районе также отслеживались американские самолеты-разведчики, а авиационные сигналы предупреждали пилотов избегать близлежащего воздушного пространства. По данным Flightradar24, самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint совершил как минимум два таких полета 19 и 26 сентября.

Журналисты напомнили, что в период с 2017 по 2019 год Россия провела 13 известных испытаний этой ракеты, и все они оказались неудачными. Об этом говорилось в отчете "Инициативы по ядерной угрозе" – некоммерческой группы, занимающейся контролем над вооружениями. По словам официальных лиц США, ракета, запущенная в 2019 году, разбилась и в конечном итоге взорвалась во время попытки восстановления, в результате чего погибло семь человек.

"Буревестник" — перспективная межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Впервые о создании ракет этого типа в марте 2018-го заявил российский диктатор Владимир Путин.

В минобороны РФ утверждали, что благодаря ядерной силовой установке ракета якобы будет иметь практически неограниченный радиус действия, будет способна двигаться со сверхзвуковой скоростью и преодолевать любые системы ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начала уделять больше внимания операциям по морскому воздушному патрулированию в Черном море. Ключевой компонент в этих операциях – самолеты-амфибии Бе-12, которые были спроектированы еще в 1950-х годах.

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