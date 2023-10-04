'По Вашингтону долбить не придется': Симоньян предложила устроить ядерный взрыв над Сибирью. Видео

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила ответить на поставку Украине западного вооружения ядерным взрывом. Такое предложение далеко не в первый раз звучит из черного рта путинской пропагандистки и никого бы не удивило, если бы не одна деталь – устроить атомный взрыв Симоньян хочет над Сибирью.

С такой оригинальной идеей она выступила в обнародованном в соцсетях видео. По ее словам, ядерный взрыв над Сибирью "выведет из строя западную электронику".

Симоньян "авторитетно" уверяет, что ничего страшного не произойдет, забывая при этом что в Сибири, хоть и не густонаселенной, но все же живут люди.

При этом она путает ядерное и термоядерное оружие.

"Если сделать в сотнях километров, на нашей же территории, где-то над Сибирью, термоядерный взрыв, например. Ядерный взрыв. То ничего не будет на земле. Ничего такого страшного – ни ядерной зимы, которой все боятся, ни ужасной радиации, которая убъ есть все вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет", – заверила Симоньян.

Видео дня

По словам пропагандистки, такой ядерный удар выведет из строя "всю цифру" – радиоэлектронику и все спутники.

"Мы вернемся с вами в 1993 год. Проволочные телефоны. И я вам скажу, прекрасно же жили. Я даже обрадуюсь. Как минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нет. Это самая гуманная опция. Я не вижу никакого результата, кроме примерно такого", – уверяет Симоньян.

Но самое смешное в этой "гуманнейшей опции" Симоньян то, что она не имеет смысла даже для самой России.

Израильский журналист Сергей Ауслендер, комментируя заявления пропагандистки, отметил, что градус безумия в России постепенно увеличивается.

По словам эксперта, даже в случае высотного ядерного взрыва электромагнитный импульс разрушительной силы распространяется не по всей планете, а на несколько сот километров.

"Если не взорвать какой-то гигатонный заряд, так, чтобы на месте той Сибири образовалось море. Поэтому, если бомбу даже в 20 МГТ шарахнуть над условно центром Сибири, то электроника вырубается в радиусе, скажем, 500 км максимум, что остается опять же таки на территории Сибири", – отметил Ауслендер.

На заявление Симоньяна уже отреагировали и в самой России. На пропагандистку пожаловались в СК и МВД из-за ее соображений о ядерном взрыве над Сибирью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маргарита Симоньян пожаловалась на атаку беспилотников. Она утверждает, что один из дронов якобы был сбит недалеко от ее дома в Московской области.

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