'Сможем уничтожить полностью': на росТВ размечтались о победе над США, не сумев 'взять Киев за три дня'. Видео

В России не устают угрожать западным странам ядерным ударом. На сей раз в эфире одного из центральных российских телеканалов такие угрозы прозвучали в адрес США.

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При этом российские пропагандисты в унисон с "экспертами" убеждают россиян, что Россия якобы способна "уничтожить" Америку в ядерной войне. Об этом с убежденным выражением лица в эфире росТВ вещал российский военный эксперт Константин Сивков, который с 2014 года последовательно отстаивал позицию, что Россия уж точно способна "взять Киев за три дня".

Фрагмент выступления Сивкова на российском телевидении опубликовал Telegram-канал "Соловьиный помет".

"Страна, которая за полтора года не смогла взять Киев за три дня, грозится, что может уничтожить США. У кого-нибудь есть сомнения?" – не без сарказма прокомментировали происходящее в студии одного из кремлевских телеканалов администраторы паблика.

На видео так называемый военный эксперт на полном серьезе рассуждает о шансах РФ не только начать ядерную войну, но и победить в ней, "уничтожив физически США полностью". При этом он допустил оговорку "по Фрейду", назвав Россию Советским Союзом.

"Что касается ядерного оружия. Первое, что я хочу зафиксировать. Сегодня ядерные потенциалы Советского... России и США опустились до такого уровня, при котором победа в ядерной войне обрела смысл", – заявил Сивков.

Он тут же предлагает "рецепт победы" России в ядерной войне против США. Для этого, убежден так называемый эксперт, необходимо ударить по Йеллоустонскому вулкану на территории Штатов. Он уже давно является предметом грез всевозможных адептов "конца света", пророчащих, что именно этот вулкан уничтожит целый континент.

"Я уже говорил здесь неоднократно, у них есть уязвимые в геофизическом отношении точки, воздействуя по которым мы можем США уничтожить физически полностью. Я имею в виду мой любимый Йеллоустонский вулкан", – выдал Сивков.

Несмотря на то, что подобные угрозы для российского телевидения стали явлением обыденным, регалии спикера, призывающего ударить по вулкану и "уничтожить США", довольно обширны. Согласно данным "Википедии", Сивков – это "российский военный эксперт, учёный, геополитик, военный политолог и стратег, доктор военных наук, член-корреспондент РАРАН Академии военных наук" и даже "вице-президент Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике" и т.д.

Этот же именитый завсегдатай российского телевидения уже не раз демонстрировал собственную "компетентность" в военном деле. Так, он еще с 2014 года был преданным сторонником убеждения, что Россия способна захватить Украину "за три дня".

Так, о пресловутых "трех днях" Сивков заявлял в апреле 2014 года, когда банда российского террориста Игоря Гиркина уже захватила Славянск в Донецкой области. Он был убежден в том, что российским войскам, присутствие которых до 2022 года в РФ официально отрицали, никто не будет оказывать сопротивления, а украинские военные попросту разбегутся.

Да и 25 февраля, на второй день после начала уже полномасштабного вторжения России в Украину, Сивков был твердо уверен в том, что российский "блицкриг" продлится максимум до 2 марта, а может завершится еще раньше, поскольку, по мнению "эксперта" так называемая "спецоперация" проходила "с опережением графика".

Теперь же, спустя полтора года "взятия Киева за три дня", "ученый" и "геополитик" продолжает завораживать россиян своими "сверхточными" прогнозами и "профессиональными оценками".

Напомним, ранее российские пропагандисты открыто призывали ударить по Украине ядерным оружием. В частности, в эфире росТВ мечали об уничтожении Одессы, которую впоследствии говорящие головы пропагандистских шоу собирались "отстроить".