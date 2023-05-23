'Россия будет свободной': в городах РФ начали появляться особые 'метки', паника нарастает. Фото и видео

По всей территории России начали появляться особые "метки". Из-за того, что партизаны на территории РФ поддерживают освобождение страны от диктатуры, паника среду российских путинистов нарастает.

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Об этом сообщают в соцсетях. Так, метки в поддержку легиона "Свободная Россия" начали появляться на крышах домов, на их стенах, на асфальте.

Граффити уже зафиксировали в ряде городов, среди которых: Астрахань, Волгоград, Воронеж, Краснодар, Курск, Мурин, Санкт-Петербург и другие.

Тем временем среди россиян начали распространять инструкции о том, как действовать в случае обнаружения меток, которые, как утверждают пропагандисты, наносят "диверсанты и завербованные агенты украинских спецслужб". Россиян запугивают, что с помощью обычных граффити якобы "враги" будут более точно наводить ударную авиацию, беспилотники и ракеты.

Поэтому гражданам страны-террориста рекомендуют своими силами организовать патрулирование, задерживать лиц, которые наносят метки, и передавать их полиции.

Как заявили пропагандисты, именно благодаря меткам "диверсантам в Белгородской области удалось так далеко зайти".

Кроме того, над Москвой запустили флаг легиона "Свободная Россия".

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские добровольцы, воюющие за Украину, 22 мая сообщили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. Они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и заходе передовых групп в Грайвороне.

– В ГУР подтвердили, что российские добровольцы проводят операцию в Белгородской области и назвали ее основную цель.

– Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о введении на территории региона "контртеррористической операции", а в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что из региона эвакуировали ядерные запасы. Подробнее об этих событиях читайте в материале OBOZREVATEL.

– Не исключено, что целью спецоперации РДК является захват базы хранения ядерного оружия, расположенной вблизи села Антоновка. Причем именно захват, а не уничтожение, иначе были бы применены дроны или ракеты.

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