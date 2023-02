Россия бросила на деньги своих 'добровольцев' в войне против Украины, недовольство среди оккупантов растет – ISW

Кремль по-прежнему не выполняет прежние финансовые обещания в отношении "добровольцев", которых отправляет на войну против Украины. Вероятно, эта неудача окажет пагубное влияние на способность России формировать добровольческие силы в долгосрочной перспективе, поскольку она стремится профессионализировать и расширить армию.

Ныне известные российские блогеры сообщают, что военное командование не выплачивает обещанную финансовую компенсацию комбатантам во многих подразделениях, и указывают, что проблема особенно затрагивает элементы резерва российской боевой армии (БАРС). Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики напомнили, что министерство обороны РФ стремилось создать БАРС в качестве активного резерва войск, набирая в их ряды добровольцев-резервистов для трехлетней службы по контракту. Это происходило с осени 2021 года и предлагало бойцам небольшую финансовую компенсацию в размере от 4000-9000 рублей (примерно $54-122) в месяц с другими преимуществами. Но такая инициатива провалилась почти сразу.

Сегодня пропагандисты признают, что российская бюрократия не позволяет добровольцам, присоединившимся к ВС РФ весной-летом 2022 года, получить документы, подтверждающие их участие в боевых действиях, необходимые для получения обещанных выплат. Один из блогеров отметил, что российские чиновники должны решить это в ближайшее время, иначе будет "взрыв" недовольства.

Другой добавил, мол, российский генштаб "должен быть наказан за жестокое обращение с персоналом БАРС", поскольку действующий резерв был именно его инициативой. Пропагандисты также указали, что российские "мобики", воевавшие на линии Святово – Кременная в конце сентября 2022-го, не получают компенсацию за ранения, а чиновники в военкоматах РФ "неукомплектованы и не способны решать эти вопросы".

"Незаинтересованность Кремля в оплате добровольческих формирований может лишить россиян любого стимула подписывать контракты с минобороны РФ во время или после войны из-за растущего недоверия к тому, что обещанные финансовые стимулы материализуются", – предполагают в ISW.

Ранее аналитики отмечали, что российское оборонное ведомство, вероятно, не достигло своих целей по набору "добровольцев" летом 2022 года из-за широко распространенного скрытого недоверия к военным выполнять свои обещания на фоне кровопролитной войны. Также прогнозировалось, что военное руководство страны-агрессора еще больше подорвет свою репутацию, не платя и не признавая "добровольцев".

По мнению аналитиков, широко распространенное недоверие к минобороны РФ может все больше подрывать желание россиян поступать на службу по контракту и усиливать зависимость российских вооруженных сил от методов принудительной мобилизации и вербовки. Интеграция отдельных нерегулярных формирований, таких как "Л/ДНР", тоже может еще больше оттолкнуть нерегулярные добровольческие формирования, как и продолжающиеся конфликты между нерегулярными формированиями оккупантов из-за неравного отношения со стороны военного командования.

Эксперты уже указывали, что Кремль истощит государственные бюджеты России на федеральном уровне и на уровне субъектов федерации, если он выполнит обещанные платежи и долгосрочные обязательства по выплате пособий.

"Неспособность Кремля создать и должным образом поддерживать формирования БАРС также указывает на то, что он вряд ли создаст эффективные добровольческие резервы – ни в военное, ни в мирное время", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, во временно оккупированном Крыму родственники российских "мобиков" массово жалуются на нарушение их прав. Они указывают на отсутствие ротаций и отпусков для окупантов, неудовлетворительное питание и обеспечение и т. д., однако минобороны РФ на обращения не реагирует.

