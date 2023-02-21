Российские олигархи согласились заплатить 'налог на войну', который позволит 'залатать' дыру в бюджете РФ

Российские власти вынудили крупный бизнес заплатить "налог на войну". Речь идет о разовом сборе в федеральный бюджет, который переживает существенный кризис.

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Об этом заявил во вторник, 21 февраля, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Соответствующая информация появилась в Telegram. Отмечается, что дыра в бюджете возникла из-за резкого падения нефтегазовых доходов.

Январь месяц едва удалось закрыть. Дефицит в бюджете был таким, которого российская статистика не видела 25 лет. На данный момент это единовременный платеж олигархов, который позволит частично "залатать" бюджетную дыру. При этом он согласован как обязательный.

"Это будет обязательный платеж – квази windfall tax – налог, "навеянный ветром", появление которого связано с уникальным сочетанием благоприятных условий работы компаний и конъюнктуры в ряде секторов", – сказал Шохин.

К слову, РСПП – это крупнейшее в России бизнес-объединения с тысячами предприятий из отраслей от банковской сферы до ВПК и услуг.

Также отмечается, что изначально РСПП был против инициативы своего правительства. СМИ пишут, что ее лоббировал министр финансов Антон Силуанов. Однако российские миллиардеры, входящие в правление союза, не смогли перечить Кремлю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России по итогам января столкнулись с рекордным дефицитом бюджета. Нефтегазовые доходы обвалились, а военные расходы взлетели. Суммарный дефицит может составить по итогам 2023-го около $97 млрд. Государственные финансы рушатся, а экономика агрессора стремительно падает. Эффект от санкций, который в прошлом году ожидали как быстрый многие экономисты, наступает только сейчас.

Также OBOZREVATEL писал, что Россия из-за президента РФ Владимира Путина потеряет 190 млрд долларов ВВП к 2026 году. Экономика РФ имеет все шансы показать спад третий квартал подряд.

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