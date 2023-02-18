Путину грозит самое масштабное падение экономики: озвучена цифра

Россия из-за президента РФ Владимира Путина потеряет 190 млрд долларов ВВП к 2026 году. Экономика РФ имеет все шансы показать спад третий квартал подряд.

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Как пишет Bloomberg Economics, вероятно, ВВП в агрессора в четвертом квартале упал на 4,6%. "Эффект от санкций затягивается", – сказал Олег Вьюгин, бывший высокопоставленный чиновник центрального банка и Министерства финансов.

Санкции не распространялись на основной российский экспорт, жизненно важный для мировых рынков, такой как нефть и газ и сельскохозяйственная продукция, хотя в последние несколько месяцев были добавлены некоторые ограничения на энергоносители.

Сейчас на карту поставлена способность Путина поддерживать крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой войны, продолжая мобилизовывать ресурсы. "Большие страны с контролем над важнейшими ресурсами, компетентными экономическими политиками и мощными союзниками не собираются рушиться перед лицом даже очень жестких санкций", – говорит Александр Исаков, экономист по России.

В этом году ситуация будет только усложняться, поскольку правительство Путина стремится предотвратить крах нефтяных доходов и наращивает расходы на социальные программы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России по итогам января столкнулись с рекордным дефицитом бюджета. Нефтегазовые доходы обвалились, а военные расходы взлетели. Суммарный дефицит может составить по итогам 2023-го около $97 млрд.

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