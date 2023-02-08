Россия столкнулась с историческим дефицитом бюджета: куда делись деньги и когда у Путина не будет средств на войну

В России по итогам января столкнулись с рекордным дефицитом бюджета. Нефтегазовые доходы обвалились, а военные расходы взлетели. Суммарный дефицит может составить по итогам 2023-го около $97 млрд. Государственные финансы рушатся, а экономика агрессора стремительно падает. Эффект от санкций, который в прошлом году ожидали как быстрый многие экономисты, наступает только сейчас.

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О том, сколько потеряет Россия и хватит ли у нее денег на войну, читайте в материале OBOZREVATEL.

У России действительно заканчиваются деньги?

Россия тратит больше, чем зарабатывает, поэтому резервы действительно сокращаются. Если все будет продолжаться в таком же темпе, денег на войну хватит еще на 2,5 года, подсчитали в CitiBank. По его оценкам, резервы исчерпаются в этом году, только если цены на нефть обрушатся до $25 за баррель (сейчас – $54,9).

И хотя официальные лица путинского режима продолжают рассказывать о том, как суровая российская экономика справляется со всеми вызовами, цифры показывают реальную ситуацию. В январе 2023-го дефицит бюджета РФ достиг рекордной отметки в $25 млрд. Есть две причины:

нефтегазовые доходы упали на 45% (до $6 млрд);

расходы взлетели на 35% по сравнению с январем 2022-го (достигли 3,17 трлн рублей, или $44,7 млрд).

Резервы (Фонд национального благосостояния) России оказались частично парализованы. До начала полномасштабной войны Россия накопила более $600 млрд. Половина этой суммы заморожена в результате наложенных санкций. Остальная сумма – в золоте и других валютах – цела. Но из-за санкций продавать золото стало сложно. В юанях РФ хранит около $45 млрд. В правительстве РФ считают, что ликвидные (те, что можно быстро потратить) резервы составляют $91 млрд.

По итогам года, по разным оценкам, дефицит бюджета РФ составит около $97 млрд. Покрывать этот дефицит будут из того самого резервного фонда, который частично заморожен. В январе уже пришлось продавать золото. Потратили 3,6 тонны. То есть если бы в течение всего года объем дефицита бюджета был бы на том же уровне, что и в январе 2023-го, то РФ потратила бы свои резервы уже в этом году.

Но это не значит, что деньги на войну закончились бы. Путинский режим может пожертвовать капитальными расходами, финансированием строительства инфраструктуры, бюджетом на образование и медицину. Поэтому гарантией того, что деньги на войну закончились, будет считаться ситуация, когда даже в результате урезания других расходов РФ не смогла бы финансировать свою армию.

Почему Россия начала терять столько денег? Это все санкции?

Россия ведет полномасштабную войну против Украины, с мобилизацией и захватом территорий. Это требует огромных ресурсов. Каждый день войны обходится РФ, по экспертным оценкам, около полумиллиарда долларов. Вместе с тем санкции лишили ее львиной доли доходов.

Подробнее о влиянии энергетического эмбарго можно прочитать здесь. Еще до начала полномасштабной войны лидеры западных стран предупреждали Путина о том, что после большой агрессии последуют масштабные экономические ограничения. Вероятно, в РФ в это не верили. Иначе как минимум не хранили бы половину своих золотовалютных резервов в ЕС.

Россия также не верила, что Европа способна отказаться от ее энергоресурсов. Но война внесла свои коррективы. Европейцам приходится платить больше за коммуналку, и на этом акцентирует российская пропаганда. Но о том, что собственная экономика летит в пропасть и уже потеряны рынки сбыта, за которые РФ боролась десятилетиями, говорить не принято.

Ради того, чтобы разрушить украинские города и временно их захватить, Путин жертвует собственной страной. Еще недавно казалось, что захватнические войны навсегда ушли в прошлое. Мол, глобализация, нерушимые договоренности, экономические интересы превалируют и вреда от таких действий будет больше, чем возможной выгоды. Россия же под руководством путинского режима, будто из учебника об истории Второй мировой войны и по примеру Адольфа Гитлера, решила "защищать" свою нацию, захватывая чужие страны. И кажется, абсолютное большинство государств понимает: если не остановить агрессора сейчас, количество жертв будет исчисляться миллионами и мировой войны не избежать.

Россия уже нашла себе военного союзника. Им стал Иран. Это единственная страна, которая делится с Путиным военными разработками. Но загвоздка в том, что за десятилетия под санкциями Иран и сам превратился в одну из самых отсталых стран мира. И пока иранские власти надеются на месть западному миру и помощь от РФ, саму Россию ждет судьба мирового изгоя с отсталой экономикой и непосильными военными расходами.

Нефтегазовые доходы еще недавно позволяли Путину не только создавать свою армию, но и купить яхту почти за миллиард долларов, построить один из самых больших дворцов в мире с личной комнатой для стриптиза и аквадискотекой. Яхту арестовали, нефтегазовые доходы урезали. И теперь с каждым месяцем войны против Украины Россия приближается к моменту, когда больше не сможет содержать свою армию. И будет ли это армия пенсионеров, или армия из полицейских и росгвардейцев внутри страны, или оккупационные войска – значения не имеет. Крах системы окончательно наступит вместе с ее обнищанием.