Российские коммунальщики везде уничтожили мемориалы Навальному: все цветы выбросили. Фото

В разных городах России власти попытались уничтожить стихийные мемориалы погибшему оппозиционеру Алексею Навальному. Это произошло почти одновременно в ночь после похорон.

Жители Москвы утверждают, что мемориалы "ограбили коммунальщики". С Соловецкого камня (памятник жертвам политических репрессий на Лубянке) и стихийного мемориала Навальному в московском Братееве выбросили все цветы.

Аналогичная картина в других городах РФ. В Воронеже цветы, которые накануне принесли горожане к памятнику жертвам политических репрессий, забрали в отделение МВД. "Неужели цветы задержали", - удивляются люди.

В Томске место, где был стихийный мемориал, полицейские оцепили и перекрыли дороги к нему. Прохожих рассматривают, и если они с цветами, заворачивают.

Забрали цветы и со стихийных мемориалов за пределами России, в Астане и Гамбурге. Кто именно пока неизвестно, однако немецкая полиция подозревает в этом сотрудников российской дипмиссии.

Однако люди пытаются нести цветы как к мемориалам, так и к могиле Алексея Навального, похороненного на Борисовском кладбище в Москве. Говорят, что у кладбища образовалась небольшая очередь. Полиция не мешает возложению цветов, однако возложивших цветы просят "не задерживаться с прощанием".

Напомним, что в Москве 1 марта состоялось прощание с Навальным. На Борисовском кладбище и возле храма "Утоли моя печали", где проходила церемония, силовики увеличили охрану. Ранним утром возле церкви собралось не менее сорока полицейских машин разного размера, а вдоль дороги были установлены металлические барьеры и дежурил ОМОН.

Как сообщал OBOZ.UA, россияне, пришедшие попрощаться с Алексеем Навальным, среди прочих лозунгов скандировали даже "Героям слава!". При этом в районе Марьино, где прошло прощание с оппозиционером, "заглушили" интернет.

Также поклонники Навального заметили снайперов на крышах домов рядом с церковью, в которой проходило прощание с политиком.

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