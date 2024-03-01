На прощании с Навальным скандировали 'Героям слава': очереди растянулись на несколько километров. Видео

В Марьино на юго-востоке Москвы очередь прощающихся с российским оппоциционером Алексеем Навальным растянулась на несколько километров. Россияне скандировали "Не простим!", "Навальный", "Алексей" и даже "Героям слава!".

Как сообщают российские СМИ, отпевание Навального состоялось около 13 часов в храме иконы Божьей Матери "Утоли моя печали". На опубликованных с места видео слышно, как люди скандируют, когда гроб с телом оппозиционера заносят в церковь.

При этом в районе Марьино, где проходит прощание с оппозиционером, "глушат" интернет.

"В России опять зафиксирован случай мобильного шатдауна – отключения интернета по приказу властей, – сообщил IT-специалист Михаил Климарев и добавил, что базовые станции перевели в устаревший режим 3G, у которого есть ограничения по одновременным подключениям.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 марта в России прощаются с Алексеем Навальным. Российские силовики еще с вечера усилили охрану на Борисовском кладбище и возле храма "Утоли моя печали", где проходит церемония.

– Политолог Аббас Галлямов ранее допустил, что Кремль опасается, что на похороны Навального придет слишком много недовольных людей.

– Согласно официальному заявлению Москвы, Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии. Ему якобы резко плохо стало после прогулки, а реанимационные меры были безуспешны.

– 25 февраля начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Навальный умер естественной смертью из-за тромба. По словам Буданова, не стоит верить, что режим в РФ расшатается "сам по себе".

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