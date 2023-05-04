России придется корректировать планы: разведка Британии спрогнозировала последствия 'бавовны' на нефтебазах

За последнее время на территории государства-террориста России произошла серия взрывов на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах. Это в свою очередь приводит к нарушению работы сети хранения и распределения топлива.

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Такая ситуация, вероятно, заставит оккупантов внести коррективы в операции по дозаправке вооруженных сил, чтобы смягчить будущие удары. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до коцна страницы).

В британской разведке отметили, что 3 мая вспыхнул пожар на российском складе горючего недалеко от Крымского моста. Причиной происшествия стал удар беспилотниками по территории нефтебазы.

Это соответствует схеме повреждения российских складов топлива с начала года. При этом склады топлива на временно оккупированной территории Украины и в приграничных районах России остаются особенно уязвимыми для атак.

Разведка Великобритании уверена, что постоянные взрывы на НПЗ заставит страну-агрессора Россию корректировать планы по обеспечению топливом оккупационной армии.

В ведомстве спрогнозировали, что будущие меры со стороны РФ могут включать в себя развертывание дополнительных мер защиты на объектах хранения топлива. Также это может заставить Россию делать упор на инфраструктуру в других регионах.

Напомним, ночью 4 мая на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области РФ произошел взрыв. В стране-агрессоре утверждают, что причиной якобы стала атака "украинского беспилотника". БПЛА якобы врезался в конструкции межцеховой эстакады Новошахтинского завода нефтепродуктов в районе села Киселевка.

Также 4 мая взрыв прогремел в Краснодарском крае страны-агрессора России на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Пропагандисты писали, что на месте работали экстренные службы страны-агрессора.

Кроме того, вечером 2 мая в Брянской области РФ сошел с рельсов поезд с топливом, опрокинулись локомотив и 20 вагонов. Горючее предназначалось для оккупационной российской армии. Причиной инцидента, который произошел на перегоне Снежетьская – Белые Берега, стал подрыв железнодорожного полотна.

Отметим, что в последнее время Россию накрыла волна диверсий – количество ЧП на территории страны-агрессора постоянно растет. В разных местах звучат взрывы, на воздух взлетают ЛЭП и поезда, а с неба подстерегает опасность в виде БПЛА. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 29 апреля в микрорайоне Казачья Бухта в Севастополе, на территории временно оккупированного Крыма, вспыхнул резервуар с топливом. Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев поспешил заявить, что причиной пожара стало попадание БПЛА.

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