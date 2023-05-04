В России заявили об атаке украинского дрона на нефтеперерабатывающий завод: врезался в конструкции и взорвался

Ночью 4 мая на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области РФ произошел взрыв. В стране-агрессоре утверждают, что причиной якобы стала атака "украинского беспилотника".

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БПЛА якобы врезался в конструкции межцеховой эстакады Новошахтинского завода нефтепродуктов в районе села Киселевка. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По утверждению российских пропагандистов, после столкновения беспилотник взорвался, а пожар, возникший из-за этого, сразу же потушили. Также в РФ заявили, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия. Он добавил, что ущерб сооружениям нанесен незначительный.

Напомним, вечером 2 мая в Брянской области РФ сошел с рельсов поезд с топливом, опрокинулись локомотив и 20 вагонов. Горючее предназначалось для оккупационной российской армии. Причиной инцидента, который произошел на перегоне Снежетьская – Белые Берега, стал подрыв железнодорожного полотна.

Отметим, что в последнее время Россию накрыла волна диверсий – количество ЧП на территории страны-агрессора постоянно растет. В разных местах звучат взрывы, на воздух взлетают ЛЭП и поезда, а с неба подстерегает опасность в виде БПЛА. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Брянской области РФ 30 апреля произошла новая "бавовна". В результате ударов беспилотников были ранены трое военных из армии захватчиков.

– В ночь на воскресенье, 30 апреля, в Брянской области заявили об обстреле с погибшими и пострадавшими. В поселке Суземка были разрушены дома, начался пожар.

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