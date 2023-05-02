'Незаконное вмешательство посторонних лиц': в Брянской области снова сошел с рельсов поезд с топливом. Фото и видео

Вечером во вторник, 2 мая, в Брянской области РФ снова сошел с рельсов поезд с топливом, опрокинулись локомотив и 20 вагонов. Горючее предназначалось для оккупационной российской армии.

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Причиной инцидента, который произошел на перегоне Снежетьская – Белые Берега, стал подрыв железнодорожного полотна. Местные жители слышали три взрыва в 19:48, после чего вагоны сошли с рельсов, писали в сети.

Как сообщили росСМИ, ссылаясь на источники в МВД, подрыв совершили "неизвестные лица".

В Российской железной дороге (РЖД) тем временем заявили, что 20 вагонов грузового состава сошли с путей в Брянской области из-за "вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

"По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет. На месте работают городские пожарные расчёты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда. В настоящее время движение на участке Снежетьская – Белые Берега приостановлено", – сказано в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также подтвердил подрыв на железной дороге. По его словам, там сработало неустановленное взрывное устройство.

Как пишет "Baza", опрокинутые вагоны были отцеплены и поезд поехал дальше. Тем временем из части тех вагонов, что оказались на земле, произошел разлив – предположительно, вытекла сера и селитра. Спасатели охлаждали упавшие вагоны и разлившиеся вещества.

Также стало известно, что среди упавших вагонов были пустые и загруженные металлоломом.

Telegram-канал "SHOT", ссылаясь на источники, пишет, что сегодняшние взрывы на железной дороге на Брянщине и те, которые произошли там 1 мая, могли устроить одни и те же диверсанты. Примерное расстояние между местами подрывов составляет около 111 километров.

Отметим, что в последнее время Россию накрыла волна диверсий – количество ЧП на территории страны-агрессора постоянно растет. То тут, то там звучат взрывы, на воздух взлетают ЛЭП и поезда, а с неба подстерегает опасность в виде БПЛА. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Брянской области РФ 30 апреля произошла новая "бавовна". В результате ударов беспилотников были ранены трое военных из армии захватчиков.

– В ночь на воскресенье, 30 апреля, в Брянской области заявили об обстреле с погибшими и пострадавшими. В поселке Суземка были разрушены дома, начался пожар.

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