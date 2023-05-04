В Краснодарском крае РФ загорелась нефтебаза: СМИ сообщили про атаку дрона

В Краснодарском крае страны-агрессора России в ночь на 4 мая произошел пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Загорелся якобы резервуар.

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Об этом сообщили российские пропагандистские издание в Telegram. Как отмечается, пожар "вспыхнул в результате попадания беспилотника" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пропагандисты писали, что на месте работали экстренные службы страны-агрессора.

"Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе", – сказал росСМИ сотрудник экстренных служб России.

Также в сети писали, что по словам очевидцев, пожар начался примерно в 02:40 (по российскому времени), ему якобы предшествовало три взрыва.

Напомним, 29 апреля в Севастополе, на территории временно оккупированного Крыма, вспыхнула нефтебаза. "Губернатор" города Михаил Развозжаев поспешил заявить, что причиной пожара стало попадание БПЛА.

Масштабный пожар заставит россиян рассредоточиться в поисках более безопасного места. Этот подрыв логистики захватнического войска явился результатом одного из элементов подготовки ВСУ к активным действиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, под утро 3 мая Россию посетила очередная "бавовна". В порту Тамани раздался взрыв, после которого вспыхнул резервуар с топливом.

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