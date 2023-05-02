Россию накрыла волна диверсий: взрывают опоры и поезда, "охотятся" с беспилотников

Количество ЧП на территории страны-агрессора идет по нарастающей. Если раньше инциденты происходили вблизи границы с Украиной, то теперь география серьезна расширилась – взрыв прогремел под Санкт-Петербургом, а в небе Москвы россияне видят "странные беспилотники". Накануне военного парада, который оккупанты собираются таки провести на Красной площади, обстановка накаляется.

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Взлетают в воздух ЛЭП и поезда

Две серьезных диверсии произошли на территории РФ в один день – 1 мая. В Ленинградской области была подорвана линия электропередачи, что вызвало панику у жителей "северной столицы" России, как называют Санкт-Петербург. Мол, Украина далеко, как так?

О том, кто совершил подрыв, до сих пор ничего неизвестно, однако российские силовики ищут автомобиль Chevrolet Captiva, на котором якобы передвигались диверсанты. По информации росСМИ, они могли на этой машине уже добраться до Москвы. Такой вывод был сделан, так как розыском авто сейчас занимается московская полиция.

Вторая диверсия произошла в Брянской области РФ на 136 километре железнодорожного пути "Новозыбков-Гомель" – это около 5 км от города Унеча. На путях сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельс и загорелся грузовой состав. После этого движение некоторых поездов в Москву было остановлено.

От взрыва, говорят очевидцы, осталась гигантская воронка глубиной 2,5 м. По некоторым данным "мощность взрыва составила 10 килограмм в тротиловом эквиваленте, всего было установлено три заряда".

В Брянской области был введен план "Перехват", на поиски диверсантов были брошены не только полицейские, но и сотрудники минобороны и ФСБ. По данным росСМИ, для розыска были использованы даже беспилотники, однако результатов это не дало.

Информация о возможных диверсантах разнится: по одним сообщениям российские силовики разыскивают двух мужчин, которые попали на камеры наблюдения поблизости, по другим – диверсантом был "мужчина на велосипеде". Последнего якобы встретил поблизости местный житель.

"Гениальная идея"

В российском сегменте Telegram одновременно появились сообщения, что, мол, "какие диверсанты, любой может подорвать опору или рельсы". Была заметна попытка "минимизировать инциденты".

Однако большинство поддерживающих оккупантов россиян восприняли это как серьезную угрозу. По словам блогера из РФ Сергея Колесникова, слабо представляется, что подрыв мог устроить "любой".

"Любой" – это тупая Трепова, которая принесла статуэтку. А собирал/устанавливал СВУ и инициировал взрыв – далеко не любой. Чтобы подрывать ЛЭП и локомотивы на ходу требуется специальное обучение + полевая практика. И теракты под Питером и Брянском делали обученные диверсанты. Теракты, к слову, успешные, опора завалена, грузовой состав на боку и горит, хоть и не весь", – считает он.

А вот кто именно совершил подрывы – до сих пор неизвестно. ФСБ и полиция, как сообщается, "упорно их ищут". Некоторые убеждены, что последние происшествия "свидетельствуют о том, что на территории России действуют несколько диверсионных групп с налаженными каналами снабжения, основными и резервными базами, подельниками из числа местных".

Российский аналитик и блогер Анатолий Несмиян считает, что если это все же работа украинских диверсантов, то произошедшее "очень похоже на создание обстановки хаоса в тылу".

"Воевать с противником, который имеет традиции подпольной и партизанской работы в тылу врага - это, конечно, гениальная идея", – написал Несмиян в своем Telegram-канале о первопричине произошедшего – так называемой "СВО" против Украины.

Он также убежден, что последняя составляющая легитимности путинского режима – гарантии безопасности – по факту разрушена: "Режим не в состоянии гарантировать внешнюю безопасность и сам является угрозой "внутри" страны".

Опасность с неба

В последнее время "много нервов" российским силовикам делают и неизвестные беспилотники. Их видят уже во многих регионах РФ, а некоторые российские оккупанты уже прочувствовали на себе их эффективность.

30 апреля в Климовском районе Брянской области неизвестный БПЛА сбросил боеприпас, в результате чего несколько российских военных были ранены. В этот же день в Почепском районе с квадрокоптера также сбросили боеприпас – осколочные ранения получил военнослужащий в/ч 96848 (334-й Краснознамённый радиотехнический полк). Ранее беспилотники "покошмарили" и сотрудников погранслужбы ФСБ – четверо отправились на тот свет.

Дошло уже до того, что из-за угрозы беспилотников на днях было закрыто воздушное пространство над московским аэропортом "Внуково". Произошло и несколько авиаинцидента, когда дроны пролетали вблизи самолетов.

25 апреля экипаж Boeing авиакомпании NordStar заметил неизвестный дрон в опасной близости на подлете к аэропорту "Домодедово". Борт летел из Уфы в Москву. А 28 апреля неизвестный БПЛА при посадке самолета в аэропорту "Шереметьево" в Москве заметил уже пилот Boeing, который летел из Нижнекамска. Дрон находился довольно близко к борту, однако пилотам удалось его обойти и посадить самолет.

Сегодня, 2 мая, беспилотник заметили в Одинцовском районе Подмосковья.

На это россияне отреагировали словами, что Москва уже стала проходным двором.

Накануне военных парадов обстановка в РФ действительно становится все напряженнее. Из-за этого в 1 мая Путин принял участие в совещании силовиков, на котором обсуждались последние диверсии и ситуация с БПЛА.

"Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предположил, что если подобные события будут развиваться стремительно, то ситуация может выйти из-под контроля и не исключен коллапс в сфере железнодорожной логистики в нескольких регионах, включая Москву и Санкт-Петербург", – пишет канал "Генерал СВР".

О мерах противодействия диверсиям и полетам беспилотников Путину якобы должны доложить к 5 мая. Но в том, что хоть какой-то план сработает, не верит никто.