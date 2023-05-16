"Режим цинично обманул": атаки беспилотников вызвали настоящий психоз в России

Россию продолжают атаковать беспилотники, которые не может перехватить ПВО. Такая ситуация очень нервирует Кремль, но еще больше – жителей страны-агрессора, большинство из которых до сих пор хотят "наказать" Украину. Такие настроения подогревает российская пропаганда, пытаясь убедить, что ВСУ бьет по мирным жителям, хотя это совсем не так.

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С ног на голову

Российские СМИ и Telegram-каналы не устают делать из ВСУ эдаких людоедов: мол, бьют "по мирным и беспомощным". Очередной инцидент с БПЛА снова был использован пропагандистами, чтобы подогреть ненависть россиян.

Ресурсы сообщили, что 15 мая в Курской области неизвестный беспилотник ударил по экскаватору в Суджанском районе недалеко от села Плехово. Легкое ранение получил водитель строительной техники.

Пропагандисты разразились сообщениями, что ВСУ теперь будут уничтожать всех россиян поголовно, но почему-то умолчали, что удар был нанесен по строящимся позициям погранслужбы ФСБ.

Еще один "привет" сотрудникам российской спецслужбы, которые играют большую роль в войне против нашей страны, произошел в тот же день в той же области. Беспилотник сбросил три боеприпаса на административное здание ФСБ в поселке Глушково, в итоге пятеро российских пограничников получили осколочные ранения и сейчас находятся в госпитале.

14 мая беспилотник скинул взрывное устройство на крышу военного склада в Суземском районе Брянской области. В результате взрыва были уничтожены пять единиц техники.

А в ночь на 10 мая два БПЛА, начиненные взрывчаткой, атаковали военный полигон в Воронежской области – 14 оккупантов получили ранения.

Удар бумеранга

Удары по военным объектам врага являются законной целью. И хотя нет официальных подтверждений, что "поработали" именно украинцы – это не имеет большого значения. Главное – результат.

Пример еще одной успешной "охоты" – удар по авиабазе Сеща (Брянская область), который произошел 3 мая. В результате атаки БПЛА повреждения получил тяжелый транспортный самолет Ан-124 Военно-транспортной авиации (ВТА) врага.

Эта база – ключевой стратегический объект. Она сыграла важную роль во вторжении России в Украину, с нее россияне также запускали иранские дроны-камикадзе по украинским городам, в частности по Киеву.

Любая атака на эту стратегически важную базу, говорится в сводке Минобороны Великобритании, усиливает давление на российскую систему ПВО.

"Птички" над Москвой

Беспилотники видят ежедневно в разных регионах РФ. Один из них упал на территории санатория МВД в Смоленской области, чем вызвал большой переполох. Дрон поздно вечером нашла медсестра и сразу вызвала полицию. Взрывных устройств на нем не обнаружили, судя по всему это была разведывательная "птичка".

Все чаще видят беспилотники в Подмосковье над рядом заводов и воинских частей. Также не обходят вниманием дроны и столицу России – несмотря на принятые меры безопасности, БПЛА был вновь замечен вблизи Кремля.

Прошлая атака по Сенатскому дворцу, где находится рабочий кабинет российского диктатора Путина, наделал немало шума – из-за этого на "патрулирование" вывели даже дворников. Однако толку от этого оказалось немного.

Психоз заразен

Россиян настолько накачали "кровожадными украинцами", что теперь они со страхом смотрят в небо. По данным российских СМИ, количество звонков в полицию о замеченных беспилотниках исчисляется сотнями – и это за сутки. В соцсетях пишут, что россиян охватил массовый психоз.

Яркий пример этому произошел в Санкт-Петербурге. Женщина переполошила полицию, сообщив о замеченном ею белом беспилотнике, который летает над Южно-Приморским парком. В действительности же оказалось, что это была ну очень толстая чайка.

А в Подмосковье дачник отдыхал на своем участке, как вдруг увидел, что на высоте 100 метров над ним завис квадрокоптер. Испугавшись, мужчина вызвал полицию.

Прибывшие на место оперативники выяснили, что это всего лишь воздушный змей, которого запустила игравшая со своими детьми соседка.

О массовом помешательстве соотечественников, которым теперь везде мерещатся беспилотники, написал и российский аналитик Анатолий Несмиян.

"Психоз – штука заразная. Вспоминается дама, истерично кричащая на входе в подъезд дома в одном южном городе: "У нас масочный!!!" (в смысле режим). Сейчас такие же истерики на грани помешательства – это тема беспилотников. Они чудятся везде и во всём. Свобода в обмен на безопасность всегда заканчивается одинаково: ни свободы, ни безопасности. Когда режим задавил людей, обещая при этом им, что хотя бы спать они будут спокойно, он их цинично обманул, прекрасно понимая, что ни того, ни другого не будет", – пишет Несмиян.

В России сейчас все обсуждают, как же избавиться от опасных "птичек", но самый действенный рецепт прост: остановить войну и вывести войска оккупационной армии из Украины.

О том, как Россию накрыла волна диверсий, можно прочитать тут.