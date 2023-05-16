"По линии контрразведки и ФСБ идет полный провал": в России запаниковали из-за лавины диверсий

С начала года на территории России и временно оккупированного Крыма произошло более 50 диверсий, причем в мае их число резко выросло. И этот факт просто выводит из равновесия россиян. Сегодня жители страны-агрессора начали осознавать, что война уже пришла в их дом, а "родные" спецслужбы абсолютно беспомощны.

Видео дня

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Май идет на рекорд

С таким валом диверсий и терактов, которые происходят сейчас, Россия не сталкивалась никогда - но теперь это реалии. Инциденты происходят с завидным постоянством: с начала года уже 57, причем четверть из них случились в мае. Такие данные (отметим, не полные) озвучило российское оппозиционное издание "Верстка".

Диверсанты взрывают и поджигают железнодорожные пути и оборудование, различные энергетические и военные объекты МО РФ. Достается и зданиям ФСБ.

География "сюрпризов" широка – они произошли в 25 регионах страны-агрессора, а также на территории оккупированного Крыма. Интересно, что больше всего инцидентов зафиксировано не в приграничных областях, а в Подмосковье. И это заставляет россиян еще больше нервничать – если уж силовики не могут защитить столичный регион, то что уже говорить о всей стране.

"Подарок" от своих

По результатам исследования российской коммуникационной компании КРОС выяснилось, что диверсии вырвались на первое место как главный источник тревог и страхов граждан РФ. Ниже на ступеньку – тревоги из-за хода проведения "специальной военной операции".

И это объяснимо: одно дело, когда война идет где-то далеко, но совсем другое, когда она приходит в твой дом. Однако надеяться на спецслужбы, и уж тем более на минобороны, россиянам, как видим, не приходится.

Интересно, что многие граждане РФ убеждены: диверсанты – это обязательно "беженцы из Украины", которых Россия "приютила". Об этом постоянно пишут в социальных сетях, но на самом деле практически все задержанные на данный момент по подозрению в терактах и диверсиях на территории страны-оккупанта – как раз граждане России.

Из последних ЧП, которые вызвали настоящую истерику россиян в социальных сетях – поджог "законсервированного" бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

Неизвестные проникли на территорию, перекусив инструментами сетку. 15 мая стало известно, что российские силовики задержали подозреваемого. Кстати, им тоже оказался гражданин РФ – 18-летний новосибирец Виктор Скоробогатов.

1 и 2 мая в Брянской области произошли два подрыва железнодорожных путей. С рельсов сошли два грузовых состава, которые, по данным источника OBOZREVATEL, помимо нефтепродуктов и стройматериалов перевозили некие химические компоненты, которые используются в военных целях. .

А в Ленинградской области 1 мая неизвестные взорвали опору линии электропередачи, еще одну заминировали. Вечером 15 мая стало известно о заминировании опоры ЛЭП уже в подмосковном Климовске. На место сразу же выдвинулись полицейские и сотрудники ФСБ, а также саперы, в этом время в российском сегменте Telegram разразилась очередная истерика.

Россияне обсуждают, что "наступила эра терроризма", а силовики абсолютно беспомощны.

И тот факт, что в этот раз взрыва не произошло, не играет большой роли: обычно российские спецслужбы реагируют постфактум, а не работают на упреждение.

Борьба с "врагами народа" важнее

Российский аналитик Анатолий Несмиян считает, что причина такой "беззубости" спецслужб РФ в том, что они больше заняты борьбой со "врагами народа". Попросту – с теми, кто против войны.

"Можно однозначно сказать, что по линии контрразведки и ФСБ идет полный провал – украинские диверсанты (причем неважно – сами либо нанятые ими местные) оперируют по всей европейской территории России во всё возрастающей динамике. С другой стороны, деваться некуда - если львиная доля ресурсов отвлечена на борьбу с врагами народа, дискредитирующими армию, то на диверсантов остается сколько удается оставить от основной задачи", – поделился Несмиян.

То, что такая ситуация надолго – мало кто сомневается. Как и в том, что в ближайшее время число диверсий и "бавовны" явно будет расти.