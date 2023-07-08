'Режим Путина пошел трещинами': у Буданова рассказали, какие группы расшатывают ситуацию в России

Преступный режим российского диктатора Владимира Путина в стране-агрессоре пошел трещинами, этим могли бы воспользоваться россияне для того, чтобы начать гражданскую войну и свергнуть главу Кремля. Таких людей в РФ сейчас практически нет, однако есть отдельные группы, которые готовы бороться за свои интересы.

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Об этом в эфире телемарафона в пятницу, 7 июля, сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, путинский режим после мятежа главаря "Вагнера" уже расшатался.

Движущей силой для начала гражданской войны в России, могли бы стать представители общества, но таких почти нет.

"Хочется процитировать известного украинского политического психолога Олега Покальчука, который сказал, что для того, чтобы была гражданская война, нужны по крайней мере граждане. То есть, люди с собственной позицией гражданской, которые готовы защищать свои права, бороться за них. Но в современной России мы таких особо не наблюдаем", – пояснил Юсов.

В то же время в России набирает обороты противостояние между российской армией и спецслужбами, которые борются за свои интересы.

"Тем не менее, есть другие группы, которые готовы бороться, если не за свои права, то за свои интересы. Конечно, последние события связаны с Пригожиным и его ЧВК, конфликт в середине властных элит, который сейчас разворачивается. Мы можем говорить о противостоянии между спецслужбами и армией в РФ. Другие линии, когда башни Кремля между собой начинают более громко ссориться. Конечно, это указывает на то, что режим уже зашатался. Трещины уже идут и, я думаю, скоро дойдут до фундамента", – сказал Юсов.

Усугублять внутренний конфликт после его начала могут и другие нерешенные проблемы в России, например, огромное количество политзаключенных.

Как считает Юсов, нападением на Украину Путин максимально приблизил конец загнивающей Российской империи.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов высказал мнение, что Россию ожидает гражданская война, поскольку сейчас многое свидетельствует о том, что общество страны-агрессора разделилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, после неудавшегося военного мятежа ЧВК "Вагнер" в России, ее главарю Евгению Пригожину доверяет 31% россиян, против 49%, которые не доверяют. В то же время показатель доверия граждан РФ министру обороны страны Сергею Шойгу составляет 25%, против 60% не доверяющих.

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