'Общество разрывается на две части': Буданов заявил, что РФ оказалась на грани гражданской войны

После военного бунта наемников ЧВК "Вагнер", который окрестили неудачной попыткой переворота, Россию таки ожидает гражданская война. Сейчас многое свидетельствует о том, что общество страны-агрессора разделилось.

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Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Мнением по поводу событий в РФ он поделился в интервью Times.

По его словам, на сегодняшний день российское общество разрывается на две части.

"Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба: Россия находится на грани гражданской войны", – выразил убеждение Буданов.

Он отметил, что россиянам нужно "небольшое внутреннее дело", которое усугубит конфликт внутри страны-агрессора.

Примечательно, что начальник украинского ГУР еще в мае 2023 года говорил, что конфликт между минобороны РФ и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным вполне реален, а не наигран. Он прогнозировал, что активизация событий, связанных с этим, "будет скоро". Также Буданов предполагал, что победителем в столкновении будет главарь "вагнеровцев".

В целом в украинской разведке считают, что бунт Пригожина в России и его "поход" на Ростов и Воронеж являются признаком краха режима диктатора Путина. Кроме того, переворот стал прямым следствием российской военной агрессии против Украины.

Буданов говорит, что сейчас Россия не имеет потенциала для осуществления попытки масштабного наступления где бы то ни было в нашей стране. По его словам, Украина победит в этой войне, а Россия видоизменится. Однако после победы украинцев ожидает длительный период тяжелейшей работы, а еще в дальнейшем между Украиной и РФ должна быть создана демилитаризованная зона.

Как сообщал OBOZREVATEL, российских пропагандистов встревожила карта "расчлененной" РФ, которая висит в кабинете начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Они назвали разделение страны-агрессора "смертельно опасной вещью".

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