Россияне верят Пригожину больше, чем Шойгу, и считают их конфликт незавершенным – СМИ

После неудавшегося военного мятежа ЧВК "Вагнер" в России, ее владельцу Евгению Пригожину доверяет 31% россиян, против 49%, которые не доверяют. В то же время показатель доверия граждан РФ министру обороны страны Сергею Шойгу составляет 25%, против 60% не доверяющих.

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И главное – 45% респондентов считают конфликт неоконченным. Об этом свидетельствуют закрытые данные администрации президента России, сообщает Telegram "Досье шпиона".

Автор канала отметил, что в публичное пространство были запущены более "красивые" данные, в частности, два месседжа:

1) "Поддержка президента 80% была, а после этих событий она стала 90%. В этом смысле готовы молиться люди на Владимира Владимировича", – заявил Сергей Марков, руководитель института политических исследований;

2) Согласно данным всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень доверия граждан РФ президенту составил 78,6%.

На самом же деле Путину доверяет 62% россиян, 30% – не доверяют, 8% – затрудняются ответить.

Автор канала также указал на тот факт, что ключевой показатель во всей этой истории – это то, что мнение 45% россиян о том, что конфликт Шойгу и Пригожина не окончен, впервые совпадает с мнением администрации президента США Джо Байдена, где также убеждены, что "мятеж" может повториться.

Такое предположение на канале аргументировали тем, что "по прошествии двух недель, наказание понесло аж полтора человека – Суровикин и Юдин".

"Никто из предателей/перебежчиков/пособников/симпатиков не наказан, а их – тысячи. Пригожин показал, что так можно. И тебе за это ничего не будет", – сказано в сообщении.

Автор канала сравнил ситуацию с похожими событиями в Турции, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган после провального путча уволил 152 000 государственных служащих.

"Значительная часть из них арестованы. Арестованы десятки губернаторов, сотни генералов, тысячи судей и так далее. А в России – полтора человека. Еще есть сомнения, что попытка переворота повторится?" – задал риторический вопрос автор канала.

Напомним: начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов высказал мнение, что Россию ожидает гражданская война, поскольку сейчас многое свидетельствует о том, что общество страны-агрессора разделилось.

Примечательно, что начальник украинского ГУР еще в мае 2023 года говорил, что конфликт между минобороны РФ и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным вполне реален, а не наигран. Он прогнозировал, что активизация событий, связанных с этим, "будет скоро". Также Буданов предполагал, что победителем в столкновении будет главарь "вагнеровцев".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не знает, где сейчас находится Пригожин. Так, после неудачной попытки бунта лидер наемников, согласно договоренностям, должен был находиться в Беларуси;

– российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко высказал мнение, что Пригожин может готовиться к реваншу и планировать новый поход на Москву, но теперь уже с территории Беларуси, что будет проще. Точно так же, как любят заявлять российские пропагандисты, угрожая миру новой войной – "можем повторить", "повар Путина" тоже готовится.

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