Разбитые офисы и разбросанные бумаги: что происходит внутри башни 'Москва-Сити' после атаки БПЛА. Видео

Ночью 30 июля в столице государства-террориста России прогремели взрывы. Оккупанты заявили, что якобы отразили атаку БПЛА, однако в Москве существенные повреждения получила башня офисного центра "Москва-Сити".

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В результате взрывы во многих офисах выбило окна. Об этом пишут российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пропагандисты пожаловались, что после атаки БПЛА на столицу РФ повреждена обшивка "IQ-квартала" в офисных зданиях "Москва-Сити". Существенные повреждения получили офисные помещения. Также разбиты стекла соседней башни.

Примечательно, что несмотря на взрывы и разрушения министерство обороны России выдало, что один БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, а еще два якобы подавлены средствами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

Напомним, в столице России Москве в ночь на воскресенье, 30 июля, снова пожаловались на атаку неизвестных беспилотников. Один из них врезался в бизнес-центр "Москва-Сити".

Ранее сообщалось, что в 50-этажном здании IQ-квартала, расположенном в бизнес-центре "Москва Сити" и которое ночью 30 июля атаковал беспилотник, расположены сразу три российских министерства. Речь идет о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минэкономразвития и Минпромторге.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– россиян шокировала ночная атака беспилотников на Москву. Одни из них сняли на видео уничтоженный поверх высотки в столичном деловом районе "Москва-Сити", другой мужчина рассказал, что видел, как большой белый беспилотник пролетел над городом и врезался в здание;

– еще одна россиянка также сняла на камеру масштабы повреждений в столичном деловом районе "Москва-Сити", пожаловавшись, что "башню взорвали". На кадрах видно, что на первых шести этажах выбило остекление. Площадь повреждений составляет 40 кв. м.