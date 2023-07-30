В атакованной БПЛА башне 'Москва-Сити' расположены три министерства России: что известно о здании

В 50-этажном здании IQ-квартала, расположенном в бизнес-центре "Москва Сити" и которое ночью 30 июля атаковал беспилотник, расположены сразу три российских министерства. Речь идет о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минэкономразвития и Минпромторге.

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Документацию Министерства цифрового развития после взрыва на улице обнаружили прохожие. Первый БПЛА врезался именно в 10 этаж 2 башни IQ-квартала "Москва сити", где и расположен офис ведомства, выяснила ASTRA. О расположении в башне еще двух ведомств известно, согласно данным на 2019 год.

Второй удар беспилотника пришелся на нижний этаж второго здания в пределах "Москва-Сити".

Московский международный деловой центр "Москва-Сити" – деловой район в Москве на Пресненской набережной. "Москва-Сити" включает в себя 6 небоскребов с максимальной высотой 300 метров и более (Шанхай 5, Гонконг 6, Чикаго 6, Нью-Йорк имеет 7). Высочайшее здание в Европе, Башня Федерация, расположено в ММДЦ. Комплекс также имеет в своем составе второе, третье, пятое, шестое и седьмое по высоте здания в Европе.

Комплекс "IQ-quarter" – комплекс из трех высотных зданий, расположенный на 11 участке в Москва-Сити.

Напомним: новые взрывы в Москве прогремели в ночь на 30 июля. После попадания БПЛА в бизнес-центр "Москва-Сити" из одной из башен валил дым, также вылетели окна.

Минобороны России обвинило Украину в атаке БПЛА по Москве. Террористическое ведомство заявило, что один БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника якобы были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крах на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– россиян шокировала ночная атака беспилотников на Москву. Одни из них сняли на видео уничтоженный поверх высотки в столичном деловом районе "Москва-Сити", другой мужчина рассказал, что видел, как большой белый беспилотник пролетел над городом и врезался в здание;

– еще одна россиянка также сняла на камеру масштабы повреждений в столичном деловом районе "Москва-Сити", пожаловавшись, что "башню взорвали". На кадрах видно, что на первых шести этажах выбило остекление. Площадь повреждений составляет 40 кв. м.