'Нашу башню взорвали': в сети показали последствия новой атаки дронов на Москву. Видео

Жители страны-агрессора РФ рассказали о взрывных последствиях дроновой атаки на Москву ночью 30 июля. Они сняли на камеру масштабы повреждений в столичном деловом районе "Москва-Сити".

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На камеру россияне пожаловались, что их "башню взорвали". Тем временем минобороны РФ заявило о "пресечении атаки БПЛА" по объектам в столице и отсутствии критических последствий (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ребят, нашу башню взорвали. Первый взрыв был именно в IQ-квартале. У меня тряслась башня, стены в квартире. Сработала пожарная сигнализация, я вышла на улицу – валяются выбитые окна, осколки. Все оцеплено. Рядом тоже все выбито, стекла…" – жаловалась местная жительница, записывая блог с места событий.

По данным российских Telegram-каналов, в результате атаки БПЛА также пострадало здание бизнес-центра "Око-2" в "Москва-Cити". На кадрах видно, что там на первых шести этажах выбило остекление. Отмечается, что площадь повреждений составила 40 кв. м.

Но по заявлениям минобороны РФ, в Москве все спокойно: разрушений и пострадавших нет. Как утверждает ведомство, утром 30 июля была "пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами" по объектам в городе.

По данным ведомства, один дрон "уничтожен в воздухе" средствами противовоздушной оборон над территорией Одинцовского района Московской области. А еще два "были подавлены" средствами радиоэлектронной борьбы и, "потеряв управление, потерпели крушение" на территории комплекса нежилых зданий бизнес-центра "Москва-Сити".

Хотя, как известно, из зданий вокруг места взрывов, столичные власти эвакуировали жителей. А некоторые росСМИ писали, что "украинские беспилотники" повредили фасады на двух офисных башнях бизнес-центра.

Напомним: ночью воскресенья, 30 июля, в Москве заявили, что неизвестный беспилотник врезался в бизнес-центр "Москва-Сити" – там прогремел взрыв, из одной из башен валил дым, также вокруг вылетели окна. В башне размещены сразу три российских министерства: минэкономразвития, минпромторг, минкомсвязи. Документацию последнего очевидцы после взрывов собирали вокруг места ЧП.

Жители Одинцово Московской области также сообщали о по меньшей мере трех взрывах, от которых у них едва не вылетели окна. На фоне "бавовны" власти РФ ввели ограничение на пребывание любых воздушных судов в московской воздушной зоне, а столичный аэропорт "Внуково" закрыли, перенаправив рейсы в другие аэропорты. Кроме того, в городе перекрыли движение по Тестовской улице.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июля в России тоже жаловались на ночную атаку беспилотника на Москву. Россияне выражали большое возмущение тем, что на второй год путинской "спецоперации" дроны уже начали долетать до самой столицы их государства-террориста.

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