Путину назначали антидепрессанты из-за визита Байдена в Киев – СМИ

После появления президента страны-агрессора Владимира Путина на московском стадионе "Лужники" 22 февраля в сети появилась информация, что перед толпой выступал двойник. Днем ранее, 21 февраля, Путин вышел на публику с очередной маразматической речью – и внешность этих двух Путиных, мягко говоря, сильно различалась.

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По сообщениям Telegram-каналов, двойника на "Лужники" выпустили не просто так. Поговаривают, что из-за визита президента США Джо Байдена в Киев состояние здоровья кремлевского диктатора ухудшилось.

В сети говорят, что визит Байдена "существенно испортил настроение Путина". Врач во время утреннего осмотра заметил, что у кремлевского диктатора депрессивное состояние, и порекомендовал соответствующие лекарства-антидепрессанты.

Ранее появлялась информация о том, что состояние здоровья Путина ухудшается, – именно поэтому на публике все чаще появляются его двойники. Путин изменился внешне – его лицо опухло и приобрело неестественно округлую форму. Заметили также, что сильно распухла шея. Врачи-неврологи предполагают, что отеки могут быть побочными эффектами применения препаратов для лечения онкологии.

Есть версии о том, что у Путина расстройство мозга, которое, вероятно, было вызвано болезнью Паркинсона, деменцией или стероидами.

Также западные СМИ предполагают, что Путина не обошли стороной и психиатрические проблемы со здоровьем. Речь идет, в частности, о мегаломании – мании величия. Специалисты отмечают, что это расстройство мало поддается лечению, а мысли больных мегаломанией весьма хаотичны, оторваны от реальности и граничат с безумием. Самое страшное, что предсказать поведение такого человека очень трудно. Мегаломаны склонны к агрессии и жестокости.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что известно о детях Путина и куда делась его жена.

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