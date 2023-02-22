В ''Лужники'' выпустили двойника? Путин, который постоянно кашлял во время послания к Федеральному собранию, излучал здоровье на концерте. Фото

22 февраля на московском стадионе "Лужники" провели очередной пропагандистский концерт под названием "Слава защитникам Отечества". На мероприятии выступил и президент страны-агрессора Владимир Путин. Однако публика уже заметила некоторые нюансы во внешности кровавого диктатора и заявила, что это был не настоящий глава Кремля, а его двойник.

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Внимание сети привлекло то, что еще накануне в своем выступлении с посланием к Федеральному собранию РФ Путин все время кашлял. А вот уже сегодня, получается, полностью выздоровел и буквально излучал на сцене энергию. Да и лицо у него вчера было не таким свежим, как в "Лужниках" (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, накануне кровавый диктатор был на меньшем расстоянии от людей, чем сегодня. Видимо, для того, чтобы публика не заметила разницы.

К слову, психолог Дмитрий Попов рассказал, как различить Путина-оригинала и Путина-двойника.

По его словам, "бункерный" Путин появляется на публике очень редко. Обычно это происходит для более приватных встреч, к примеру, с министрами. А вот его двойника, которого эксперт называет "говоруном", держат для того, чтобы выпускать туда, где нужно много и публично говорить. Более того, есть еще и "банкетный" Путин, который, по словам Попова, ходит на публичные застолья.

"Они очень похожи голосом, лицом, манерой поведения. Во-первых, у "бункерного" очень много ботокса. Поэтому если ботокс есть, под него подстроиться проще, чем под реальное лицо. Поэтому они похожие. Но есть геометрическая разница в лицах всех трех. Я ее на глаз не вижу. Я ее измеряю линейкой, соотношение высчитываю и тогда понимаю", – рассказал Попов.

Он отметил, что измеряет расстояние между виском и краями глаз, переносицы и лба, переносицы и подбородка и рот.

"И все это соотношение между собой. Не само расстояние, а соотношение, то есть коэффициент. Потому что камера может быть дальше, может быть ближе, а соотношения те же. Но как может простой гражданин отличить – по поведению. У "говоруна" очень резвая правая рука, а у "бункерного" она почти нерабочая", – заметил психолог.

Также Попов отметил, что Путин-"говорун" не пугается, когда возле него есть люди. А вот для "бункерного" это очень страшно.

Предлагаем рассмотреть разные варианты Путиных:

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшнем концерте в "Лужниках" верхом цинизма стало то, что прямо перед выступлением Путина прозвучала украиноязычная песня о "спасении" Мариуполя от "нацистов".

А перед проведением мероприятия, анонсированном Кремлем заранее, всю массовку принялись кормить. Льготники и студенты, согнанные на митинг, с особым рвением и аппетитом хватались за гречку с сосисками.

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