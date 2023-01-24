Путин провел зимние праздники в одиночестве: что известно о его детях и куда делась жена. Фото

Владимир Путин, прежде чем стать кремлевским диктатором и начать самую масштабную войну со времен Второй мировой, был неприметным агентом КГБ, жил обычной жизнью, имел жену и официально – двоих детей. В последние годы о семье Путина известно немногое. Его две дочери от первого брака избегают публичности. Вероятно, у Путина есть дети от гимнастки Алины Кабаевой.

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Британская разведка, западные эксперты и ГУР Украины утверждают, что Путин неизлечимо болен, панически боится вирусов и максимально дистанцируется от окружения. Даже на рождественской службе он был один, в Благовещенский собор в Кремле больше никого не пустили. Еще год назад, в начале 2022 года, Путин стоял в этом же соборе в окружении людей.

Первая жена и официально признанные дочери Путина

В 1983 году Путин женился на Людмиле Шкребневой (сейчас — Очеретной). О Людмиле известно мало. Все упоминания о ней стерли с кремлевских сайтов.

В браке родилось двое детей: в 1985 году – Мария, а год спустя – Екатерина.

О жизни путинских наследниц рассказала российская оппозиционерка Любовь Соболь в видео для своего YouTube-канала.

Мария и Екатерина учились в частной гимназии "Петершули", где углубленно изучали немецкий язык. Девушки передвигались по городу исключительно на люкс-автомобиле под пристальным наблюдением многочисленных охранников.

В 1996 году семья Путиных переехала в Москву. Своих дочерей Путин не захотел отдавать в обычную школу. Вместе с детьми дипломатической элиты они учились в школе имени доктора Гааза при посольстве Германии в РФ.

Путин тогда был обычным служащим, но на образование дочерей тратил 14 тыс. дойчмарок в год. Об источниках доходов, как всегда, умалчивали.

После того, как Борис Ельцин объявил Путина своим преемником, девочки начали вести закрытую жизнь.

Мария Путина, взяв фамилию Воронцова, решила стать биологом и поступила в Санкт-Петербургский государственный университет. С 2006 года Мария стала студенткой факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета. Говорили, что девушка вела разгульную жизнь, не знала нужды в финансах, устраивала круизы на яхтах в Средиземном море.

Два года спустя Мария вышла замуж на Йорита Фаассена – директора по развитию бизнеса "Газпрома". По данным журналистов, проживали Воронцова и Фаассен в Воорсхотене (Нидерланды), в браке родился по крайней мере один ребенок. Семейная пара приобрела огромный дом стоимостью 700 тыс. евро.

В 2011 году Воронцова стала аспиранткой Эндокринологического научного центра. В 2014 году Воронцова и Фаассен переехали в Москву. По информации СМИ, после трагедии самолета МН-17, когда российская ракета сбила летевший из Нидерландов пассажирский Boeing 777, в стране возросло недовольство по отношению к дочери Путина. Жители Нидерландов потребовали депортировать Марию обратно в РФ.

Впоследствии Воронцова и Фаассен развелись, а уже в 2017 году она родила сына от своего избранника Евгения Нагорного, часто публиковавшего в соцсетях оппозиционные посты.

Младшая дочь Путина, Екатерина, также сменила фамилию и стала Тихоновой, в честь бабушки. Обучалась Екатерина на историка в Санкт-Петербургском государственном университете, однако на парах не появлялась. Преподаватели были вынуждены ездить к ней домой.

Екатерина увлекалась танцами, в частности, рок-н-роллом. Это хобби президентской дочери стоило россиянам немало денег. Только на строительство центра для занятий акробатическим рок-н-роллом "Жаворонки" было потрачено 2,5 млрд рублей.

Уже в 28 лет Екатерина стала членом ученого совета МГУ наравне с докторами наук и именитыми академиками. За какие научные заслуги такая честь – неизвестно.

Но "научная" карьера путинской дочери и дальше стремительно идет вверх. В 2020 году она возглавила Институт искусственного интеллекта.

О личной жизни Екатерины журналистам удалось узнать немного. В 2013 году она стала женой сына папиного друга Кирилла Шамалова. Жила пара на Рублевке в роскошном доме, который, по скромным подсчетам, оценивается в 15-17 млн евро.

Но и здесь не сложилось. В 2017 году Тихонова и Шамалов развелись. Екатерина недолго скучала по бывшему возлюбленному и несколько месяцев спустя начала отношения с танцовщиком по имени Игорь Зеленский. От него у Тихоновой родилась дочь.

Дочь уборщицы

По данным журналистов, в 90-х и начале 2000-х у Путина был роман с уборщицей Светланой Кривоногих, которая в 2003 году родила девочку. Елизавета, или в других источниках, Луиза Розова невероятно похожа внешностью на кремлевского диктатора.

А "скромная" уборщица вскоре превратилась в одну из самых богатых женщин РФ. Елизавету-Луизу когда-то называли любимой дочерью Путина. После начала войны она скрылась из соцсетей и удалила свой профиль, так как получила тысячи гневных комментариев.

Дети от Кабаевой

Еще с 2008 года в мировых СМИ начала появляться информация о романе Путина и бывшей гимнастки Кабаевой.

Никакой официальной и открытой информации о наличии детей от Кабаевой нет. СМИ публиковали данные, что в 2015 году Кабаева родила Путину ребенка, а в 2019 году – еще двух близнецов. Кремль, по старой традиции, все отрицает.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о двойниках Путина.

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