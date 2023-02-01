Путин изменился внешне, вызвав новые разговоры о болезни: что не так с лицом президента РФ

Тот факт, что президент РФ Владимир Путин неизлечимо болен, уже почти ни у кого не вызывает сомнений. На публике все чаще появляются его двойники. Недавно СМИ сообщали, что один из "дублеров" заболел и сорвал купание на Крещение.

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Плохое состояние здоровья Путина подтверждает британская разведка, западные эксперты и Главное управление разведки Минобороны Украины. В эфире национального телемарафона заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что в настоящее время болезнь кремлевского диктатора проходит стадию обострения.

Генерал-майор уверен, что в РФ уже начались процессы, свидетельствующие о том, что окружение Путина готовится к смене власти. Даже зимние праздники Путин провел в одиночестве.

В СМИ появляется информация о том, что Путин сильно изменился внешне. Лицо выглядит очень отечным и имеет неестественно округлую "лунообразную" форму. Шея также заметно распухла. Изменения, возможно, связаны с приемом определенных препаратов. Неврологи предполагают, что появление отеков может быть вызвано употреблением гормональных препаратов – кортикостероидов, высокие дозы которых часто используются при лечении онкологии.

Западные эксперты выдвигают гипотезу, что Путин страдает расстройством мозга, которое могли вызвать деменция, болезнь Паркинсона или стероиды.

В последние недели распространилась информация, что Путин стал замкнутым, молчаливым, слабым и почти никого не подпускает к себе. Его якобы появление на публике опять же объясняется очень просто – двойниками.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что известно о детях Путина и куда делась его жена.

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