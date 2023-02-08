Путин может быть болен мегаломанией: что это за расстройство и как протекает

Тот факт, что у президента РФ Владимира Путина проблемы со здоровьем, почти ни у кого не вызывает сомнений. Западные эксперты выдвигают гипотезу, что Путин страдает онкологией и расстройством мозга, которое могли вызвать деменция, болезнь Паркинсона или стероиды.

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Болезнь заметна даже снаружи – лицо и шея Путина очень разбухли и напухли, а недавно в СМИ появились предположения, что кремлевский диктатор болен мегаломанией. Информация об этом появилась в британском издании The Daily Telegraph.

Директор мемориала Освенцим Петр Цивински сравнил Путина с Адольфом Гитлером во время памятных мероприятий, посвященных годовщине освобождения лагеря смерти.

"Такая же больная мания величия, такая же жажда власти и подобные по звучанию мифы об уникальности, величии, первенстве… только написанные на русском языке. Снова в Европе массово погибают невинные люди", – сказал Петр Цивински.

Он провел параллели между местами массовых убийств во время Второй мировой и украинскими городами – Бучей, Гостомелем, Мариуполем, Ирпенем и Донецком. Напомним, концлагерь Аушвиц был создан возле польского города Освенцим нацистской Германией. В лагере погибли более 1,1 миллиона человек, большинство из которых евреи. 27 января 1945 года Аушвиц освободила Красная Армия. В этом году Россия не была приглашена к участию в мероприятиях из-за развязанной войны. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил Путина в создании "новых лагерей".

Информацию о путинской мегаломании подтвердило и издание из Дании Berlingske. У главы РФ явно прослеживается мания величия, а "лунообразная" форма лица, вероятно, явилась следствием лечения онкологии, отметил глава отдела анализа России Службы военной разведки Дании. Это объясняет неестественные позы и резкие движения, которые делает Путин на публике.

Но датская разведка считает, что болезни не представляют смертельной угрозы. Максимально, что Путин может ощущать – это хронические боли. Датские спецслужбы не видят признаков, что кремлевского диктатора могут вскоре лишить власти.

Как протекает мегаломания

Психиатры классифицируют мегаломанию, как расстройство мышления. Мысли человека, больного мегаломанией, граничат с безумием.

Термин впервые использовал Хайнц Кохут в 1968 году. Слово происходит от греческого "мегало-" большой, значительный", и "мания" – "душевное расстройство, безумие".

Больной теряет контакт с реальностью, его действия и мышление полностью связаны с олицетворением того, кем он себя считает – мессией, спасителем, правителем, проводником человечества или народа и т.д. Самокритика у таких людей совершенно отсутствует, убедить человека в том, что он болен и вернуть его к реальности невозможно. Он считает себя выше, лучше "обычных" людей.

Предугадать поведение магаломана очень трудно. Все зависит от того, с кем идентифицирует себя больной – это могут быть жестокие правители типа Нерона или Гитлера, а могут быть герои-любовники в стиле Казановы. По конкретизации личности подражания идентифицируют стиль поведения больного. Часто они ведут себя агрессивно, совершают пытки, то есть преобладает физическая жестокость.

Болезнь почти не поддается лечению при современном уровне медицины, ведь она недостаточно изучена.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что к Путину вызвали врачей из-за слабости и усталости, а его речь читал двойник.

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