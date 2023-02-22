Путин в ''Лужниках'' снова заговорил на болезненную тему о Боге и гендерах. Видео

Президент РФ Владимир Путин, выступая в Лужниках на концерте в поддержку оккупантов, вновь обратился к волнующей его теме гендерной принадлежности Бога. Лидер страны-агрессора, развязавший преступную войну против Украины, решил провести параллель между советским днем защитника отечества и христианством.

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"Мы встречаемся с вами в преддверии дня защитника отечества. В этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы даже сказал мистическое и святое", – заявил Путин. Он добавил, что молитва "Отче наш" начинается с обращения Отцу небесному "недаром" (видео размещено внизу новости).

"И в этом есть что-то близкое каждому человеку – мы ведь говорим и "родина-мать". Речь идет о семье, о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека", – выдал глава Кремля, очевидно, в очередной раз пытаясь прикрыть военную агрессию пропагандой о "защите родины".

Напомним, 21 февраля, обращаясь к Федеральному собранию, Путин решил припугнуть россиян страшилкой о планах Англиканской церкви признать Бога "гендерно нейтральным".

При этом граждан РФ разозлила речь Путина. Они требуют от своего президента больше побед и ракетных ударов по Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин на "шабаше" в "Лужниках" цинично попытался оправдать войну против Украины. Он заявил, что бой идет "на наших исторических рубежах, за наших людей".

На концерте оккупантов также представили якобы девочку из Мариуполя, которая должна была поблагодарить "дядю Юру" за спасение, но в итоге забыла текст.