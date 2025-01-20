Пообещал сделать Америку 'больше и сильнее' и не упомянул об Украине: основные тезисы инаугурационной речи Трампа

В понедельник, 20 января, в Вашингтоне прошла инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. Он принял присягу и официально стал главой государства. Во время инаугурационной речи Трамп дал много разных обещаний, которые намерен выполнить на новой должности.

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Новый-старый президент США пообещал закончить "все войны", однако он ни слова в своей речи не упомянул об Украине. OBOZ.UA собрал главные тезисы инаугурационной речи Трампа.

Некоторые из его заявлений противоречили друг другу. Так, обещая закончить все войны, Трамп заявил о намерениях "расширить территории", а также "забрать назад" Панамский канал. Он заявил об отмене правительственной цензуры и возвращении свободы слова, а с другой стороны, заявил о намерении запретить гендерную и расовую инклюзивность.

Основные тезисы Дональда Трампа

Президент США пообещал построить "самую сильную армию, которую когда-либо видел мир".

" Мы закончим войны, в которые мы не вступали и построим сильнейшую армию", – сказал Трамп.

По его словам, в энергетике США объявят чрезвычайную ситуацию. Это будет программа усиленного бурения, которая увеличит добычу нефти и газа и снизит мировые цены.

"Мы вместе преодолеем инфляцию и снизим цены на продукты. Также я объявляю чрезвычайную ситуацию в области энергетики", – заявил Трамп.

Президент США также обещал географические изменения. Так, среди его планов изменить название Мексиканского залива на "залив Америки", а название горы Денали - на Мак-Кинли.

Кроме того, Трамп пообещал вернуть США Панамский канал.

"Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдавали его Китаю. Мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно", – заявил он.

Также он нанес "удар" Грете Тунберг, заявив, что США выйдут из Парижского климатического соглашения – международной инициативы по противодействию глобальному потеплению.

Трамп также объявил о планах завоевания космоса. По его словам, американских астронавтов направят на Марс и вскоре там будет развеваться флаг Соединенных Штатов.

"Мы будем расширять наши территории, будем расширять наши возможности. Мы будем ступать на новые планеты. Мы ступим на планету Марс", – сказал новый глава Белого дома.

При этих словах Трампа Илон Маск начал подпрыгивать, а все присутствовавшие аплодировали президенту стоя.

"Я уберу любую правительственную цензуру и верну право на свободу слова ", – заявил Трамп.

Вместе с тем, Трамп пообещал отменить все программы по поощрению гендерного разнообразия и инклюзивности. Он заявил, что издаст указ, согласно которому в США будут признаваться только два пола – мужской и женский.

"Существуют только два гендера: мужчины и женщины", – сказал президент США.

"Наш приоритет — создание народа, который будет свободным, гордым и будет процветать. Америка вскоре станет больше и сильнее, чем когда-либо", – заявил Трамп.

Наибольшее внимание Дональд Трамп уделил миграционной политике. Он пообещал, что "все незаконные мигранты будут арестованы и депортированы".

"В то время как страдали обычные американцы, другие люди, в том числе преступники, имели полную защиту, когда приезжали к нам со всего мира. Мы защищаем международные границы, но не всегда могли защитить наши собственные", – заявил он.

Трамп сказал, что объявит "национальное чрезвычайное положение" на границе США с Мексикой и отправит туда военных, чтобы остановить поток "нелегальных мигрантов" и "депортировать миллионы преступников".

Также Трамп заявил, что картели будут признаны глобальными террористическими организациями.

Как сообщал OBOZ.UA:

В понедельник, 20 января 2025 года, произошло историческое событие в США: новоизбранный президент Дональд Трамп официально стал 47-м главой государства после победы на выборах в ноябре 2024 года. Полномочия нового президента США начались 20 января в 12:00 по восточному североамериканскому времени (19:00 по Киеву).

Трамп после инаугурации подпишет ряд указов. В частности, речь идет о запрете помощи другим странам, восстановлении смертной казни, запрете пропаганды "гендерной идеологии", переименовании Мексиканского залива и другие.

Также Трамп анонсировал введение национального чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Кроме того, он заявил, что отправит на границу с Мексикой военных, чтобы прекратить "вторжение" нелегальных мигрантов.

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