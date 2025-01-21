Договор неудачников: как Россия и Иран пытались максимально 'не оборонять' друг друга

В Москве с большой помпой 17 января был подписан договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Ираном и Россией. И российскому режиму, и руководству Исламской республики хочется показать, что они бросают вызов международной изоляции, в которой оказались по своей же вине.

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Договор подписали "по странному совпадению" прямо накануне инаугурации президента США Дональда Трампа. Выбор момента позволяет подозревать, что обе стороны надеются поразить Белый дом демонстрацией своей солидарности.

Соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Москвой и Тегераном на 20 лет включает широкий спектр вопросов – от технологий и кибербезопасности до ядерной энергетики и борьбы с организованной преступностью. Однако документ отличается от соглашений РФ с КНДР и Беларусью, содержащих положения о взаимной обороне. Иран также не признал Крым и другие оккупированные регионы Украины российскими, что очень разозлило Кремль.

О том, что стоит за подписанием договора между российским и иранским режимами, – в материале ОBOZ.UA.

Вынужденное подписание

У иранского режима был "ужасный год". Израильские военные не только разгромили ХАМАС, но и резко ослабили еще одну террористическую группировку, которую контролирует Иран, – "Хезболлу". В лице сирийского диктатора Башара Асада иранское руководство лишилось одного из своих важнейших партнеров в регионе. Кроме того, Исламская республика переживает внутриполитический и экономический кризис, что не прибавляет устойчивости режиму аятолл. Давление на Тегеран, вероятно, еще больше усилится при президенте США Дональде Трампе. Кроме геополитической выгоды, для Ирана партнерство с Москвой также связано с большими ожиданиями в плане обмена технологиями – то, что иранцы называют "джихадом знаний". В частности, Иран хотел бы использовать российский опыт в космической и ядерной сфере, чтобы развивать свои возможности по выявлению и разведке в своем регионе.

Между тем российский диктатор Путин считает, что находится на подъеме, и ждет встречи с Дональдом Трампом, но и партнерство с муллами ценно для Кремля. Для России это соглашение – прежде всего стратегический факт, который должен показать, что Москва не изолирована и является соперником США. Во-первых, Иран является важным поставщиком оружия для России с момента полномасштабного вторжения в Украину, и Кремль стремится, чтобы все так и оставалось в дальнейшем. Во-вторых, Путин опасается за свое влияние на Ближнем Востоке после падения Асада, иранский режим остается главным партнером в регионе.

"Породнившись" таким образом с иранскими аятоллами, Путин стремится продолжить свою любимую игру – "а угадайте теперь, что будет в случае, если я решусь на…", и этот список достаточно большой. Главный фактор в нем – потенциальная передача ядерных технологий. Эта стратегическая неопределенность может пугать большую часть западных политических элит, в том числе и в новой администрации президента Трампа, с которым потенциально можно разменять иранскую "дружбу" на нечто более важное для Путина.

Противостоять Западу, но осторожно

После многолетней подготовки Россия и Иран все-таки заключили соглашение о "стратегическом партнерстве", которое, по их словам, определит их отношения на десятилетия вперед. Оба режима анонсировали усиление сотрудничества в военной, экономической и технологической сферах.

Накануне подписания документа для Украины главным фактором было то, действительно ли он будет дублировать соглашение России с Северной Кореей и примут ли на себя Россия и Иран обязанности физически защищать территорию собственно стран-подписантов, то есть с присутствием войск и техники на территории страны-союзницы.

Хотя в рамках нового партнерства между Ираном и Россией планируется активизировать совместные военные учения, тренировки и обмен офицерами, а также сотрудничество между спецслужбами "в целях укрепления национальной безопасности и противодействия общим угрозам", двустороннее соглашение все же не включает пункт о "немедленной" взаимопомощи в случае агрессии, как в случае с КНДР. То есть стратегический, как заявлено, договор о "всеобъемлющем сотрудничестве" между РФ и Ираном не означает военного союза, прямо вытекающего из третьей статьи договора, в которой стороны обязуются "не оказывать помощи и содействия агрессору, если он нападет на другую сторону договора". Иначе говоря, союзничество предполагается пассивным. Если на вас нападут – мы не будем только содействовать вашему противнику, но вам помогать не должны.

Главное из договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Россией и Ираном:

Если одна из сторон подвергается агрессии, другая не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, что способствует продлению агрессии, и будет способствовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе устава ООН.

Стороны развивают взаимодействие с целью создания современной независимой от третьих стран платежной инфраструктуры, перехода на осуществление двусторонних расчетов в национальных валютах, укрепления прямого межбанковского сотрудничества и распространения национальных финансовых продуктов.

В целях укрепления национальной безопасности и противодействия общим угрозам службы разведки и безопасности сторон обмениваются информацией и опытом и повышают уровень своего сотрудничества.

Строительство объектов ядерной энергетики и участие в совместных проектах в области мирного атома.

Ограниченно-объятная дружба

После подписания иранско-российского договора возник главный вопрос – почему "союзники" отказали друг другу в помощи во время агрессии. Ведь, например, северокорейский диктатор Ким Чен Ын на это согласился и уже направил на спасение Путина тысячи своих солдат, не говоря о разном виде вооружения и ракеты. Кажется, основная разница в том, что Ким Чен Ыну практически нечего терять. Он не имеет особых амбиций, главное, удержать власть внутри страны. Отношения между США и Северной Кореей безнадежно испорчены, и вряд ли КНДР может рассчитывать на какую-то особенную благосклонность новой администрации. Остается одно – утешаться в объятиях такого же мирового изгоя, как Владимир Путин, круг друзей которого тоже сильно ограничен.

У Ирана совсем другая ситуация и планы. Иранцы сохраняют амбиции регионального государства, которые на сегодняшний день серьезно подорваны Израилем как ударами по прокси-формированию Ирана, так и по самой Исламской республике. Во-вторых, на сегодняшний день у иранцев есть надежды на то, что удастся установить определенный баланс отношений с Западом при новой администрации Дональда Трампа, который хоть и говорит достаточно угрожающие для аятолл вещи, но всегда готов выслушать касательно определенного соглашения.

Главная иранская проблема состоит в том, что кризисные явления в экономике не останавливаются, что увеличивает раздражение населения, которое становится все менее лояльным. Поэтому Ирану нужны кардинальные решения, с помощью которых они могут улучшить ситуацию. Главный фактор – снятие санкций, что явно не зависит от России. Здесь нужно договариваться со Штатами в любом случае. Это первоочередная задача. Других вариантов просто нет.

Если же Тегеран найдет баланс и хоть какое-то понимание во взаимоотношениях с Вашингтоном, или если Путин первый договорится с Трампом об условиях прекращения российско-украинской войны, то может оказаться, что иранский режим больше не будет нуждаться в услугах российского, а Кремль, в свою очередь, особо не будет нуждаться в услугах аятолл. Именно это обстоятельство и мешает брать на себя обязательства типа "немедленной военной взаимопомощи в случае агрессии".

Соглашение практически ничего не дает ни одной стороне с точки зрения безопасности

Судьба этого соглашения была сложной, ведь начинали россияне и иранцы его готовить еще во времена предыдущего президента Ирана Ибрагима Раиси, у которого были достаточно мощные пророссийские взгляды. Стоит отметить, что тогда это было, так сказать, несколько иное видение того, как могли бы развиваться эти отношения. После того, как нынешний иранский президент Пазешкиян пришел к власти, он сразу же заявил о том, что необходимо пересмотреть условия этого соглашения, откорректировать его, очевидно, учитывая тот факт, что с самого начала он хотел вернуться к переговорам с США и рассматривал это соглашение с РФ как такое, что может навредить. То есть если этот договор будет слишком тесным или слишком мощным с военной точки зрения, с точки зрения формирования альянса, то он будет препятствием для возможных переговоров Ирана с США по ядерному соглашению – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Игорь Семиволос считает, что о недостаточном уровне союзнических отношений говорит тот факт, что стороны не смогли договориться по ключевым вопросам. Для России очень важен факт признания Ираном оккупированных украинских территорий российскими, а для Ирана ключевым фактором были обязательства России по защите страны на случай внешней агрессии. По мнению директора Центра ближневосточных исследований, несмотря на давление Кремля, для Ирана факт признания территорий был неприемлем с самого начала, поэтому иранцы в финальном соглашении этого и не признали. Более того, публично заявили, что они не признают российскими не только четыре оккупированных областей Украины, но и Крым. С другой стороны, россияне, соответственно, не взяли на себя никаких обязательств защищать Иран. Поэтому с военной точки зрения, с точки зрения безопасности, можно сказать, что это соглашение практически ничего не дает ни одной стороне.

По мнению Игоря Семиволоса, в некоторой степени на взаимоотношения между двумя режимами повлияли и события в Сирии. Недовольство иранцев вполне понятно. Более того, эти разногласия существовали и ранее даже тогда, когда Иран и Россия находились в выигрышной позиции в Сирии и контролировали эту страну. Иранцы чувствовали, что их как-то использовали, мягко говоря. Ведь собственно львиную часть по поддержке режима Асада сделали именно они, а юридически и политически они не могут воспользоваться этим вкладом, потому что выигрышные позиции заняли россияне.

"Возможно ли в будущем налаживание полноценного военного сотрудничества между Россией и Ираном, как это предполагалось ранее? На мой взгляд, этого никогда не случится. Ну, не очень сильно любит Иран российские объятия. Вернее, я бы сказал, что совсем не любит. Даже если россияне предлагают эти объятия как бы от "чистого сердца". Просто сейчас для Ирана складывается недостаточно удачная внешняя ситуация, и потому они вынуждены пока что дружить с Москвой. Поэтому нынешнее сотрудничество, сформировавшееся во время полномасштабного вторжения в Украину, будет продолжаться", – отметил Игорь Семиволос.

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