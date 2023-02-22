''Спасибо дяди Юре… ой, я слова забыла'': в ''Лужниках'' заставили благодарить оккупантов девочку ''из Мариуполя''. Видео

В России 22 февраля на стадионе "Лужники" в Москве устроили шабаш под видом "праздничного концерта", который должен вдохновить россиян на дальнейшую поддержку войны в Украине. На безумном мероприятии пропагандисты заставили благодарить российских оккупантов девочку якобы "из Мариуполя".

Видео дня

Однако Анна Науменко, как ее назвали ведущие концерта, забыла слова, которые должна была говорить. Мероприятие транслировалось в YouTube.

"Спасибо дяде Юре… за то, что он спас… меня, мою сестру и сотни других детей в Мариуполе…", – сказала девочка якобы сквозь слезы, однако выдавить их не смогла.

Вместо этого они начали смеяться и прямо в микрофон заявила, что забыла дальнейший текст. Ведущий сразу же отвел микрофон от ее рта, видимо, чтобы не выдала других "секретов" российского пропагандистского мероприятия, и заставил девушку обнимать "дядю Юру".

Стоит отметить, что оккупанты указали имя девушки как Анна Науменко, но не факт, что ее зовут именно так. Вместо этого именно так зовут невесту командира 1 роты 1 батальона бойцов полка Мариуполя Дмитрия Данилова.

На пропагандистском мероприятии выступил кремлевский диктатор Владимир Путин, заявивший, что Россия – это семья. В своем выступлении на мероприятии российский диктатор снова говорил о войне против Украины. В этот раз Путин был особенно пафосный и необычайно лаконичный.

Но его выступление наткнулось на обратную реакцию. Пользователи социальных сетей возмущены и обижены позитивным порядком диктатора в то время, как их близкие и знакомые гибнут на поле боя, а материальное положение каждого россиян уже буквально "пробило дно" из-за санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед выходом Путина организаторы масштабного митинга начали кормить массовку. Льготники и студенты, согнанные на митинг, с особым рвением и аппетитом хватаются за гречку с сосисками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!