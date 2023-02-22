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"Спасибо дяди Юре… ой, я слова забыла": в "Лужниках" заставили благодарить оккупантов девочку "из Мариуполя". Видео

Ольга Ганюкова
Новости России
2 минуты
5,0 т.
'Спасибо дяди Юре… ой, я слова забыла': в 'Лужниках' заставили благодарить оккупантов девочку 'из Мариуполя'. Видео

В России 22 февраля на стадионе "Лужники" в Москве устроили шабаш под видом "праздничного концерта", который должен вдохновить россиян на дальнейшую поддержку войны в Украине. На безумном мероприятии пропагандисты заставили благодарить российских оккупантов девочку якобы "из Мариуполя".

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Однако Анна Науменко, как ее назвали ведущие концерта, забыла слова, которые должна была говорить. Мероприятие транслировалось в YouTube.

"Спасибо дяде Юре… за то, что он спас… меня, мою сестру и сотни других детей в Мариуполе…", – сказала девочка якобы сквозь слезы, однако выдавить их не смогла.

Вместо этого они начали смеяться и прямо в микрофон заявила, что забыла дальнейший текст. Ведущий сразу же отвел микрофон от ее рта, видимо, чтобы не выдала других "секретов" российского пропагандистского мероприятия, и заставил девушку обнимать "дядю Юру".

''Спасибо дяди Юре… ой, я слова забыла'': в ''Лужниках'' заставили благодарить оккупантов девочку ''из Мариуполя''. Видео

Стоит отметить, что оккупанты указали имя девушки как Анна Науменко, но не факт, что ее зовут именно так. Вместо этого именно так зовут невесту командира 1 роты 1 батальона бойцов полка Мариуполя Дмитрия Данилова.

''Спасибо дяди Юре… ой, я слова забыла'': в ''Лужниках'' заставили благодарить оккупантов девочку ''из Мариуполя''. Видео

На пропагандистском мероприятии выступил кремлевский диктатор Владимир Путин, заявивший, что Россия – это семья. В своем выступлении на мероприятии российский диктатор снова говорил о войне против Украины. В этот раз Путин был особенно пафосный и необычайно лаконичный.

Но его выступление наткнулось на обратную реакцию. Пользователи социальных сетей возмущены и обижены позитивным порядком диктатора в то время, как их близкие и знакомые гибнут на поле боя, а материальное положение каждого россиян уже буквально "пробило дно" из-за санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед выходом Путина организаторы масштабного митинга начали кормить массовку. Льготники и студенты, согнанные на митинг, с особым рвением и аппетитом хватаются за гречку с сосисками.

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