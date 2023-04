Путин устроил 'чистки' в военном командовании, а Пригожин пытается устранить конкурентов – ISW

Глава РФ Владимир Путин распорядился о дополнительных изменениях в военном командовании и официально уволил начальника Восточным военным округом (ВВО) Рустама Мурадова, а также экс-командующего войной против Украины Александра Дворникова. Первый топ-оккупант "утилизировал" российскую армию под Угледаром на Донетчине, а второй отметился еще и злоупотреблением алкоголя.

Тем временем главарь группы "Вагнер" Евгений Пригожин начал вести очередную собственную "игру", направленную на отстранение конкурентов по частным военным компаниям. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Путин провел официальные "чистки" в командовании оккупантами

Аналитики ссылаются на провоенных российских блогеров, которые утверждают, что 20 апреля глава Кремля выдал официальный указ об увольнении Мурадова, вероятно, из-за его провального наступления на Угледар. Оно, напомним, привело к многочисленным жертвам среди личного состава и потере большого количества военной техники ВС РФ. Слухи об отставке этого генерал-полковника в РФ ширились еще с начала весны.

Пропагандист утверждает, что путинский указ также вынудил уйти в отставку генерала армии Александра Дворникова, который командовал российскими войсками в Украине в апреле 2022 года. Кроме того, Путин официально уволил и бывшего командующего Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева, который руководил обстрелами Харькова, а также других неназванных командиров.

Как отмечают эксперты, такие сообщения об изменениях в командовании ВС РФ последовали за заявлениями Кремля об увольнении командующего Тихоокеанским флотом России Сергея Авакянца 19 апреля.

Российский блогер утверждал, что адмирал был уволен не из-за плохой работы во время военных учений в Тихом океане, а якобы потому, что ему "поручили" формировать новую "организацию" под, по слухам, контролем "газового сектора".

"Неясно, не является ли это намеренно расплывчатой ссылкой на сообщения о том, что российская государственная газовая компания "Газпром" создала частное охранное предприятие. Блогер отметил, что не уверен, будет ли организация сотрудничать с Российским добровольческим обществом содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) или с национальным движением юных кадетов (так называемая юнармия)", – говорится в сводке ISW.

Пригожин пытается устранить конкурентов

Основатель "Вагнера" начал информационную операцию по подрыву доверия к российским частным военным компаниям (ЧВК), связанным с государством. Пригожин утверждал, что посетил позиции подразделений "Поток" и "Александр Невский", которые охарактеризовал как "микро-ЧВК", и 24 апреля подверг резкой критике их плохое состояние.

Отмечается, что батальон "Поток" является одним из трех добровольческих отрядов "Газпрома" и аналогом Российского государственного боевого резерва (БАРС). Он якобы подчиняется ЧВК "Редут" минобороны РФ.

Пригожин же утверждал, что эти части должны прикрывать "вагнеровцев" с флангов на украинском фронте, и спрашивал, как они могут вести боевые действия, если у них нет надлежащего снабжения и оружия. Также он подверг критике общее распространение таких ЧВК, что, вероятно, свидетельствует о том, что он рассматривает их как своих конкурентов.

Источники, связанные с группой "Вагнера", 24 апреля заявили, что ее силы поручили "Потоку" защищать неуказанные недавно захваченные позиции в Украине, чтобы позволить "вагнеровцам" перегруппироваться. Однако батальон оставил эти позиции и позволил ВСУ отбить район.

Предполагаемый наемник "Потока" 24 апреля опубликовал видеообращение, в котором обвинял руководство "Газпрома" и ЧВК "Редут" в том, что они не обеспечили наемников надлежащим вооружением и боеприпасами, а также обвинял "вагнеровцев" из-за того, что они запретили им покидать позиции.

Некоторые блогеры из РФ, в том числе связанные с ЧВК "Вагнер", критиковали подразделение "Поток" за то, что оно обвиняло руководство, и вместо этого приписывало плохие боевые характеристики своему статусу добровольцев. По данным ISW, отчеты блогеров и Пригожина указывают на то, что "Вагнер" имеет власть над структурами, принадлежащими минобороны России.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным российской правозащитной организации Gulagu.net, Путин тайно приказал продолжить вербовку заключенных на войну против Украины. Представители минобороны РФ объезжают тюрьмы, в каждой набирая около сотни человек в ряды оккупационных сил.

