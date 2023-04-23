Путин тайно приказал продолжить вербовку заключенных на войну против Украины – СМИ

Минобороны РФ продолжает рекрутировать на войну против Украины осужденных из колоний по секретному указанию диктатора Владимира Путина. Представители ведомства объезжают тюрьмы, в каждой набирая около сотни человек в ряды оккупационных сил.

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Наемников отправляют на фронт, очевидно, без какой-либо подготовки. Об этом пишет новостной портал российской правозащитной организации Gulagu.net, ссылаясь на сообщения читателей.

Отмечается, что на горячую линию проекта продолжают поступать звонки с рассказами о фактах вербовки российских зэков на войну, размещения в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) пленных из Украины и об иных фактах причастности силовиков, ФСИН и ФСБ к войне.

Согласно заявлениям, 21 апреля в шестой исправительной колонии (ИК) УФСИН по Чялябинской области (г. Копейск) приезжал представитель МО РФ в звании полковника для вербовки заключенных на "СВО". В итоге около 100 человек записали для отправки на фронт.

В течение 19-20 апреля из ИК-1 УФСИН по Курганской области вербовщики забрали на войну около 40 зэков, еще 80 – из ИК-2.

"Опять песня продолжается. МО РФ на гастролях в Амурской области. Начали с ИК-2 (Возжаевка, строгий режим). 21.04.2023 г. около 70 человек набрали. Условия, как и по другим лагерям. Выезд на фронт на днях. Также прокатились по остальным колониям в УФСИН по Амурской области. Я одного не понимаю: ведь очевидно, что от народа России этот факт не скрыть. С уважением N." – сообщил один из источников СМИ.

Другой информатор заявил, что буквально 23 апреля в ИК-13 УФСИН по Хабаровскому краю (строгий режим, первоходы) оперативник составлял списки "добровольцев" на войну. Со слов последнего, 24 апреля в колонию приедут представители минобороны РФ для отбора и отправки в зону "СВО".

Еще один источник сообщил, что в ИК-4 УФСИН Тульской области наем зэков продолжается уже неделю – записали больше 200 человек.

"Гребут всех подряд: слепых, хромых, инвалидов, еле-еле передвигающих ноги и давно выживших из ума стариков, впрочем проходят даже с диагнозом шизофрения. И это при том, что в 2022 году из ИК-4 уже вывезли более 200 осужденных (это уже четвертая волна)", – утверждал информатор.

Он выразил большую надежду на то, что когда Украина победит, то все эти "холуи", которые сейчас так стараются сдать чем больше людей на убой, понесут заслуженное наказание.

"Полковники-мясники забирают новую партию мяса из ИК-41 ГУФСИН Кемеровской обл." говорилось в еще одном сообщении, поступившем на горячую линию Gulagu.net.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ISW, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а также российское командование просят Путина "заморозить" войну и перейти к обороне вдоль нынешних линий фронта. Однако им не удается полностью убедить российского диктатора в своих взглядах.

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