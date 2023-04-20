Командующий Тихоокеанского флота ушел в отставку после оглашения внезапной проверки: СМИ узнали подробности

Адмирал Сергей Авакянц ушел с поста командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) России. Произошло это всего через неделю после того, как минобороны заявило о внезапной проверке боеготовности оперативно-стратегического объединения в составе восточного военного округа.

Видео дня

Об уходе военного деятеля сообщила газета "Коммерсант", ссылаясь на полномочного представителя главы РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. По его словам, Авакянца якобы назначат главой штаба, занимающегося центрами военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

"Заканчивается подготовительный период, в течение которого мы создали централизованную структуру, которая будет осуществлять методическое сопровождение деятельности региональных центров и координацию их работы. Эту центральную структуру, по сути дела, штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом", – пояснил россиянин.

РосСМИ пишет, что в пресс-службе флота журналистам оперативно не предоставили комментария по поводу отставки 65-летнего военачальника, родом с Еревана (Армения).

С открытых источников известно, что Авакянц командовал ТОФ с 2012 года. В 2014-м ему было присвоено воинское звание адмирала. В разное время российский военный получал всевозможные награды за "морские услуги", "службу родине", в том числе еще в составе советских ВС.

Примечательно, что сообщения об увольнении Авакянца последовали за тем, как 14 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о приведении ТОФ в полную боевую готовность в рамках его "внезапной проверки".

В феврале 2023 года издание Politico со ссылкой на представителя Сил обороны Таврического направления Вооруженных сил Украины писало, что армия РФ при штурме Угледара на Донетчине могла потерять весь состав элитной 155-й бригады морской пехоты, которая относится к Тихоокеанскому флоту. Еще в ноябре 2022 года один из морпехов этой бригады также жаловался на большие потери в боях за Павловку Донецкой области.

По данным же американского Института изучения войны, эта российская 155 бригада была уничтожена и восстановлена восемь раз с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, объявленную проверку, а затем и учения российского Тихоокеанского флота называют попыткой России улучшить свой испорченный имидж в глазах Китая, который продолжает отказывать ей в военной поддержке. Также это может быть своеобразная "игра мышцами" РФ в регионе как повод Японии усиливать вооруженные силы и флот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!