Путин после смерти Пригожина взял 'вагнеровцев' и других наемников под более жесткий госконтроль – Reuters

Российский диктатор Владимир Путин решил "приручить" наемников частной военной компании "Вагнер" после того, как они лишились своего главаря Евгения Пригожина. Теперь их обязали присягнуть на верность РФ.

Видео дня

Об этом сообщает агентство Reuters. Издание подчеркивает, что глава Кремля выдал соответствующий указ буквально через несколько дней после авиакатастрофы под Тверью, в которой подтвердили смерть Пригожина и его заместителя.

Отмечается, что Путин приказал всем частным военным компаниям, в том числе "добровольческим формированием", подписать присягу на верность России.

В указе от 25 августа 2023 года, текст которого размещен на сайте Кремля, говорится, что к присяге перед флагом РФ приводятся все лица, способствующие выполнению задач ВС РФ. В первую очередь это "добровольцы", участвующие в путинской войне против Украины.

Кроме того, присягнуть на верность России должны участники так называемой территориальной обороны и работники предприятий в сфере обращения оружия.

"Введение Путиным обязательной присяги для сотрудников "Вагнера" и других частных военных подрядчиков было четким шагом, направленным на более жесткий государственный контроль над такими группами", – убеждено Reuters.

Ранее издание BBC указало на "нюанс" с гибелью главаря ЧВК "Вагнер". Там подчеркнули, что Пригожин еще после похода на Москву был "ходячим мертвецом", а ныне частично повторил судьбу других оппонентов Путина. По некоторым данным, Пригожин уже "погибал" дважды. Однако это впервые, когда сообщение о его смерти косвенно подтвердил официальный орган – Росавиация.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению аналитиков ISW, российский ЧВК "Вагнер", вероятно, перестанет существовать как квазинезависимая параллельная военная структура. Там указали на кампанию Кремля и министерства обороны России по поводу ослабления, подчинения и уничтожения организации после вооруженного восстания 24 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!