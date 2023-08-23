Пригожин уже 'погибал' дважды, но есть 'нюанс': что не так с крушением самолета предводителя ЧВК 'Вагнер'

Как известно, новость о гибель главы ЧВК "Вагнер" появляется в медиапространстве не в первый раз. Однако это впервые, когда сообщения о гибели бизнесмена косвенно подтверждает официальный орган – Росавиация.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Настоящее время". Смерть Пригожина подтверждает также и его окружение.

По данным источника, около года назад СМИ и телеграм-каналы писали о предполагаемой смерти владельца ЧВК "Вагнер" в Попасной Луганской области Украины. Вскоре после этого появились фотографии, на которых позировал Пригожин, а позже в публичном поле объявился и сам бизнесмен.

До этого Пригожин "погибал" в Африке. 11 октября 2019 года в Конго разбился грузовой военный самолет Ан-72. На борту находились восемь членов экипажа, среди которых – сотрудники администрации президента Демократической республики Конго Феликса Чисекиди.

Позже, по данным источника, появилась информация о том, что на упавшем лайнере был и Пригожин. Эта информация также не подтвердилась: на борту действительно были россияне, но не владелец ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL, авария произошла в Бологовском районе Тверской области, в 15 километрах от авиабазы "Хотилово". В настоящее время на месте падения обнаружены тела 4 погибших. Всего в самолете находились 10 человек – 7 пассажиров и 3 члена экипажа. Евгений Пригожин мог быть на борту.

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