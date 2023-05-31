Путин перестал выезжать за границу после ордера на арест от МУС: саммит ШОС тоже не посетит

Главный военный преступник РФ Владимир Путин после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест перестал выезжать за границу. Более того, диктатор не посетит даже саммит Шанхайской организации сотрудничества.

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Последний раз глава Кремля выезжал за пределы РФ еще 19 декабря – в столицу Беларуси Минск. Об этом сообщает Telegram-канал "Верстка".

Всего же с начала полномасштабной войны против Украины кремлевский диктатор покидал Россию 10 раз. В сентября 2022 года Путин ездил, в том числе, на саммит ШОС, который проходил в Узбекистане.

В этом году саммит ШОС запланирован в Индии и по словам высокопоставленного источника в российской госдуме, Путин не собирается ехать на саммит исключительно из-за ордера на арест от МКС.

В РФ уже открыто говорят, что диктатор не чувствует себя достаточно защищенным, в том числе и из-за недавних атак беспилотников на Москву, и старается минимизировать риски для себя. В кулуарах Кремля рассказывают, что главный военный преступник РФ теперь старается реже появляться на людях и уж тем более не думает о каких-либо заграничных поездках.

При этом из-за страха Путина организаторы саммита ШОС прибегли к кардинальным изменениях. В министерстве иностранных дел Индии заявили, что саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в онлайн-формате. Однако еще совсем недавно участники планировали приехать лично.

Изменение формата саммита связывают исключительно с выдачей международного ордера на арест Путина. Также следует отметил, что в онлайн-формат саммит проводили только один раз в истории – в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест диктатора России Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

В настоящее время уже 32 страны заявили о готовности арестовать российского диктатора Владимира Путина в соответствии с ордером. В список входит часть государств, которые Кремль считал дружественными.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибридного трибунала для кремлевского диктатора Владимира Путина не будет. Украина будет работать над созданием отдельного международного трибунала.

Ранее сообщалост, что страна-террорист в ответ на выдачу ордера на арест Путина объявила в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана. Именно он выдал ордер на арест диктатора и военного преступника.

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