Гибридного трибунала для Путина не будет: Зеленский объяснил, почему

Президент Владимир Зеленский заявил, что гибридного трибунала для кремлевского диктатора Владимира Путина не будет. Украина будет работать над созданием отдельного международного трибунала.

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Зеленский подчеркнул, что Россия должна ответить за военные преступления, совершенные в Украине. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции в Гааге.

"Несмотря на ту или иную работу, которая ведется сейчас с партнерами, мы все-таки будем работать над созданием отдельного специального международного трибунала для России, потому что мы должны осудить преступление агрессии", – сказал он.

Президент отметил, что Украина никогда не согласится на какой-либо гибридный мир и гибридный трибунал.

"Мы знаем, откуда пошел гибридный мир в 2014 году – это Минские соглашения, и мы знаем, к чему это привело. Поэтому на любой гибридный мир и гибридный трибунал Украина соглашаться не хочет", – сказал он.

Зеленский также уточнил, что сейчас уже есть большая группа стран, которые поддерживают создание спецтрибунала, однако есть разные мнения относительно формата его работы. Однако, по его словам, Россия должна ответить за все преступления, в частности за убийства и пытки.

"Должны ответить те люди, которые отдавали приказы. Для нас это очень важно, это один из принципиальных вопросов", – резюмировал он.

Ранее один из чиновников ЕС заявил, что наиболее реалистичным сценарием привлечения к ответственности виновных в агрессии против Украины, в частности российского диктатора Владимира Путина, будет "гибридный трибунал". Это означает, что международный процесс будет основываться на украинской юрисдикции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС намерен обсудить с партнерами по G7 планы создания специального трибунала по преступлениям страны-агрессорки России против Украины. Там стремятся привлечь к ответственности российских лидеров за военное вторжение и оккупацию, которые нарушили Устав ООН.

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