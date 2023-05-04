Наручники для Путина: сколько стран готовы арестовать главу Кремля на основе ордера МУС

После того, как 17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест главы РФ Владимира Путина, ныне уже 32 страны заявили о готовности арестовать его. В список входит часть тех государств, которые Кремль считал дружественными.

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Об этом пишет русскоязычное эстонское интернет-издание "Можем объяснить". Журналисты также опубликовали карту закрытой для кремлевского лидера части планеты (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что недавно власти ЮАР посоветовали Путину не приезжать на саммит БРИКС в августе 2023-го, предложив принять участие по видеосвязи. Причиной стал именно ордер на арест российского диктатора, выданный МУС, полномочия которого республика признает.

"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", – заявил южноафриканский чиновник.

Еще 19 марта пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что республика "осознает свои юридические обязанности" арестовать главу РФ.

20 марта министры юстиции 26 стран-участниц ЕС выпустили совместное заявление, в котором выразили готовность "бороться с безнаказанностью за преступления России, совершенные в Украине". Тогда документ не подписала только Венгрия.

Примечательно, что даже Бразилия (как и ЮАР, партнер России по БРИКС) 21 марта сообщила, что уважает и признает решение МУС. Позже, 23 марта, к этому списку присоединилась Северная Македония.

Тем временем партнер РФ по ОДКБ и ЕАЭС Армения 24 марта ратифицировала Римский статут. МИД РФ счел это "абсолютно неприемлемыми" на фоне выдачи ордера на арест Путина. 1 апреля вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян заявил, что в республике "услышали опасения" Москвы и не намерены арестовывать Путина в случае его визита в страну.

В целом на сегодня 32 страны объявили о готовности лишить главу РФ свободы по прилету на их территорию. А саммит БРИКС – не единственная конференция, которую пропустит российский диктатор. После начала войны против Украины для Путина недоступны и другие форматы, где он регулярно присутствовал, в частности, Генассамблея ООН и форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Как сообщал OBOZREVATEL, выдача международного ордера на арест российского диктатора стала громким событием, активно обсуждаемым и в сети. Интернет-пользователи отреагировали на решение Гааги об аресте Путина фотолягушками и мемами.

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