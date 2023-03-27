Путин наградил медалью мальчика Федора, который ''прославился'' из-за мифической ''украинской ДРГ'' в Брянской области

Кремлевский диктатор Владимир Путин наградил мальчика Федора, который "прославился" из-за мифической "украинской ДРГ" в Брянской области. Ему вручили медаль "За отвагу".

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. "Путин наградил медалью "За отвагу" мальчика Федора из Брянской области, проявившего героизм во время нападения боевиков на регион", – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о намерении отдать мальчика в суворовское училище после школы. Кроме того, в лучших традициях российских пропагандистов бюджетников начали привлекать к акциям в поддержу Федора. При этом мать мальчика просила общество оставить его в покое. Она также говорила, что из-за повышенного внимания у школьника случился нервный срыв.

Стоит отметить, что 2 марта в РФ заявили, что якобы "украинская ДРГ" обстреляла школьный автобус в Брянской области и захватила заложников. Якобы погиб мужчина и был ранен ребенок. Однако заявления российских властей противоречили друг другу и в результате выяснилось, что никакого автобуса с детьми не было, а школы находятся на дистанционном обучении.

В Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

"Русский добровольческий корпус" заявил, что пришел в Брянскую область показать соотечественникам, что "свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом". А новости об "украинских ДРГ" там назвали ложью кремлевских пропагандистов.

В свою очередь Кремле заявили, что сейчас якобы "принимаются меры по уничтожению террористов", а Путин назвал провокацию в Брянской области РФ "терактом". Тем временем россияне в сети сравнили инцидент с "цирковым представлением".

По мнению экспертов, оккупанты собственной провокацией пытаются оправдать войну, создать повод для новой мобилизации или отвлечь россиян от "непонятных" атак дронов с воздуха.