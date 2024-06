Путин начал большую информкампанию: в ISW оценили, что стоит за визитами диктатора в КНДР и Вьетнам и заявлениями об Украине

Российский диктатор Владимир Путин во время своего недавнего визита в Северную Корею и Вьетнам начал крупную информационную операцию против Украины и ее партнеров. Она была направленна на саботаж усилий западных стран по четкому определению общей стратегической цели для решительного прекращения российской войны.

Видео дня

Лидер страны-агрессора пытается заставить их прекратить поддержку украинских Сил обороны. Однако стратегическая ясность союзников Киева в этом вопросе значительно подрывает путинские намерения, сообщают в Институте изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Там напомнили, что в середине июня партнеры Украины предприняли несколько важных шагов для выработки общей стратегии и определения желаемого стратегического результата войны. Более 80 западных и международных чиновников изложили принципиальную позицию по поддержке суверенитета и территориальной целостности украинского государства как основы прочного мира в нем в коммюнике, принятом во время Глобального саммита мира 16 июня.

За несколько дней до того, 13 июня, Киев также подписал соглашения о безопасности с Вашингтоном и Токио сроком на 10 лет. Другие многочисленные государства-партнеры подтвердили свою долгосрочную поддержку Украины в рамках саммита "Большой семерки" (G7) и встреч в формате "Рамштайн".

Президент США Джо Байден при обсуждении американо-украинского соглашения о безопасности заявил, что они будут продолжать поддерживать Украину, чтобы она "одержала победу, а Россия не одержала верх".

Поэтому аналитики считают, что озвученная в КНДР и Вьетнаме стратегия Путина по "победе" РФ в войне опирается на способность Кремля ввести в заблуждение Соединенные Штаты, Европейский Союз и международных союзников Украины. Лидер государства-террориста пытается заставить их прекратить поддержку страны и отказаться от ключевых принципов международного права – уважения государственного суверенитета и нерушимости территориальной целостности.

"Стратегическая ясность союзников и стремление дать Украине возможность решительно победить Россию на поле боя в Украине значительно подрывают центр тяжести Путина – и его способность формировать волю и действия союзных лиц, принимающих решения", – добавили в ISW.

Там отметили, что недавно российский диктатор в очередной раз пригрозил применить ядерное оружие, если Запад позволит Украине решительно победить Россию. Это тоже было его попыткой подорвать целостное стратегическое видение поддержки Украины международным сообществом.

"Ядерная угроза Путина является частью продолжающейся кампании ядерного шантажа Кремля, направленной на то, чтобы отговорить союзников Украины от решительных обязательств по отражению незаконного российского вторжения, и поэтому маловероятно, что она приведет к реальной ядерной эскалации", – считают эксперты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме говорят, что подписание Путиным и северокорейским диктатором Ким Чен Ином соглашения о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" на самом деле должно больше взволновать Китай. Оно противоречит ранее высказанным подходам КНР, что и может вызывать там беспокойство.

